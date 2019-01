Střední Čechy – Napadlo by vás, že pořádně a naplno rozjet silvestrovskou oslavu je skvělé už 11 hodin před půlnocí? Právě to nabízí jako tip Středočeské centrály cestovního ruchu pro poslední den roku Lucie Vurbsová.

Zámek Loučeň. | Foto: Středočeská centrála cestovního ruchu

Příležitost nabízí oslava na zámku Loučeň, kde v pondělí chytají pro rodiny s dětmi program nazvaný Silvestr v jednu. Míněno v jednu odpoledne, tedy od 13. hodiny. Nebude chybět Bílá paní s novoročním přípitkem – především se ale návštěvníci přenesou do vzdálených zemí.

Oslava trvající zhruba do půl čtvrté (jakou loučeňský zámek hostí již po osmé) naznačí, jak světácká byla Knížecí rodina Thurn-Taxisů, jíž zámek patřil. Už hodinu po poledni se bude příchod roku 2019 připomínat ve stylu oslav na tichomořském atolu; mezi první na planetě totiž mění kalendáře na souostroví Kiribati. Teplé prostředí pak vystřídá výlet do dálněvýchodních pustin Ruska. Do vesnice Ojmjakon, označované za nejchladnější trvale obydlené místo planety. Návrat do pomyslného tepla pak přinese motiv australského Brisbane, kde nyní mají léto – a kde je zvykem z plna hrdla slavit na pláži.

Stále je ještě možno prohlédnout si vánočně vyzdobené interiéry zámku – a také navštívit labyrinty. „To, zda budou labyrinty poslední den roku 2018 pokryté sněhovou peřinou, bude velkým překvapením, o němž zatím netuší ani organizátoři celé akce,“ připomněla v neděli Vurbsová.

Ta také přináší tip pro další neodmyslitelnou součást oslav: zhlédnutí ohňostroje, což rovněž nabízí zajímavý zážitek pro přihlížející všeho věku. Z pestré nabídky vybírá ten, který bude na Nový rok od 18. hodin k vidění na Masarykově náměstí ve Slaném.

Těm, kteří chtějí přivítat rok 2019 aktivním pohybem, možná přijde vhod Novoroční běh Konopiště, který v úterý vstoupí již do 19. ročníku. Starty v přírodním divadle, odkud se běžci vydají na pohodovou trasu po parkových cestách s minimálním převýšením, začínají dětskými běhy od 14.30. Tradičně se zde vydávají na trať jak ostřílení borci pomýšlející na medaili, tak i úplní začátečníci, nezřídka vyhecovaní i novoročním předsevzetím. A mimochodem – běhat se na Benešovsku (či, jak řeknou místní, na Vlašimsku) bude i v sobotu 12. ledna. To se uskuteční 45. ročník Zimního běhu na Blaník; tentokrát s pořádnou štrekou i náramným převýšením. Nedočkavci se ostatně na také již tradiční „předvýběh“ vydali už o poslední prosincové neděli.

Těm, které lákají hlavně kulturní zážitky, lze doporučit první lednový čtvrtek a návštěvu Kutné Hory. Na 6. ledna se v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele chystá tříkrálový koncert; od 15 hodin vystoupí schola (církevní pěvecký sbor) mládeže Kusch a žáci Základní umělecké školy v Kutné Hoře. Výtěžek z dobrovolného vstupného se stane součástí takzvané Tříkrálové sbírky.

Právě do Tří králů bude v Kutné Hoře možno také navštívit vánoční výstavu loutek, kterou po celý měsíc hostil Hrádek Českého muzea stříbra.