Silvestr covidového roku: kraj na 31. prosince chystá start očkování zdravotníků

aktualizováno 31.12.2020





/FOTOGALERIE/ První dodávka vakcíny proti koronaviru do středních Čech sice měla zpoždění v řádu dnů, nakonec ale dorazila s předstihem v řádu minut. Alespoň ve srovnání s nově ohlášeným termínem, jímž byla podle slov krajského radního pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka (ODS) středa mezi čtvrtou a pátou odpolední. Nakonec vakcína dorazila do benešovské nemocnice již krátce před 16. hodinou. Deníku to sdělila Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. S tím, že se jedná o prvních 975 dávek.

Očkování - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Právě Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, jedna z pěti krajských oblastních nemocnic, také jako první v kraji začne s očkováním. Silvestr nesilvestr, bude to ve čtvrtek hodinu před polednem nejen za účasti radního Pavlíka, ale i pod dohledem hejtmanky Petry Peckové (za STAN). První vakcíny, které mají chránit před onemocněním covid-19, jsou určeny členům zdravotnických týmů. „Aplikovány budou zdravotníkům z oddělení ARO, příjmu covidových pacientů a zdravotníkům záchranné služby přímo v benešovské nemocnici,“ uvedla hejtmanka. V dalších dnech se podle jejích slov vakcinace rozjede i v dalších oblastních nemocnicích, což jsou velké nemocnice zřizované krajem. V sobotu by to podle Pavlíkových slov mělo být v Kolíně, od pondělka pak také v Kladně, Mladé Boleslavi a Příbrami. A Pavlík slibuje, že až bude vakcín k dispozici víc, budou aktivována i další očkovací místa, aby byla k dispozici v každém okresním městě. Vakcín proti koronaviru se kraj dočkal. Rozjede silvestrovské očkování Přečíst článek › „Středočeský kraj v souvislosti s očekávanými pravidelnými dodávkami vakcín od ledna příštího roku připravuje také manuál, který zajistí organizaci očkování na celém území regionu v souladu s národní strategií,“ uvedla ve středu Frintová. Což je vlastně i odpověď na to, kdy bude očkování dostupné zájemcům z řad veřejnosti. Přípravy však běží i po další linii. Vlastní vakcinační centra chystá automobilka Škoda Auto. Zájemcům z řad zaměstnanců – nejen kmenových, ale i agenturních – chce firma nabídnout nejen bezplatné očkování, ale o odměnu v podobě bodů do systému benefitů, jež usnadní pořízení zboží i služeb. Vyvíjí také vlastní elektronický průkaz, který by očkovaným snadno umožnil prokázat, že již vakcínu v těle mají.