Mělník - Útulek pro opuštěné psy sídlí v Řipské ulici v Mělníku už od devadesátých let minulého století. Tehdy mělo jít o řešení na deset let. Stejně dlouhou dobu už zařízení v provizorním prostředí přesluhuje. A podle odhadů starosty Ctirada Mikeše ho tam možná čeká ještě dalších deset let.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

„Chceme, aby útulek odpovídal standardům začátku jednadvacátého století," řekl starosta, podle kterého je připravována studie, z níž má později vycházet projektová dokumentace ke stavbě nového sídla útulku.

Místo, kde by se měl nacházet, už je známé. A není to daleko od Řipské ulice. „Jde o lokalitu Na Průhoně, nedaleko zázemí fotbalového klubu Pšovka," prozradil starosta.

Známa je v hrubých rysech i příští podoba útulku. „Studie počítá s administrativními i provozními prostorami, se zařízením na komorování až sedmapadesáti psů, zvláštním zařízením na komorování koček i částí pro komorování hospodářských zvířat, která by byla odebrána chovatelům při prokázaném týrání," vysvětlil.

Zookoutek s hospodářskými zvířaty

Nový útulek by měl zahrnovat i zookoutek s hospodářskými zvířaty, kde by se městské děti mohly seznámit například s kozami, ovcemi nebo prasaty. K útulku by mělo patřit i edukativní středisko, zaměřené na přednášky a besedy, které by mělo přispět k výchově dětí k lepšímu vztahu k přírodě a zvířatům.

„Víme, co chceme. Víme, kde to chceme. Ale zatím nevíme, jak to zaplatíme," připomněl starosta, že město bude hledat dotační titul, aby se mohlo ucházet o příspěvek na nákladný záměr.

Bezproblémově fungující systém

Stávající útulek je městské zařízení, provozované Mělnickým sdružením ochránců zvířat. „Systém bez problémů funguje," doplnil starosta, podle kterého město na provoz útulku ročně přispívá částkou, která odpovídá vybraným poplatkům za psy.

„Veterinární péči ovšem platíme zvlášť, nechceme, aby byly tyto náklady vázány na provoz, protože by to pak mohlo být na úkor zvířat," zmínil Ctirad Mikeš.

Pozemek, kde útulek v současné době sídlí, by po jeho přestěhování do nových prostor měl sloužit sousednímu sportovnímu areálu. Tam scházejí například parkovací místa.

