Že by se někde chystali se sekáním vysloveně „seknout“ a nechali přírodu přírodě, Deník nezaznamenal. Leckde však zvažují, že by sečí mohlo být méně, než se dlouhodobě plánuje a než bývalo zvykem v minulých letech. Ano, sekání trávy na veřejných prostranstvích – ať už zajišťované vlastními silami prostřednictvím pracovní skupiny radnice či technických služeb, nebo za pomoci najaté firmy – se zpravidla neřídí úvahami o aktuální potřebě. Na ty může dojít spíš až koncem sezony, kdy bývá situace rok od roku odlišná.

Přes léto se však obyčejně vychází z předem stanoveného harmonogramu, v němž je vše nalinkováno: zde se bude sekat třikrát nebo čtyřikrát, jinde sekačky či motorové kosy zaburácejí šestkrát – a dokonce i osmkrát; třeba v parcích. To nyní někde zvažují omezit. Nebo sice zachovat sekání podle plánu, ale pažit ponechat vyšší. Takový přístup schvaluje Martina Kišelová z Českého svazu ochránců přírody. Podle ní jde o rozumné opatření, které zabrání tomu, abychom se „prosekli k ještě většímu suchu“.

O tom, že by trávníky mohlo nechat narůst delší, ze současných 3 – 4 centimetrů na 8 – 10, mluví třeba vedení Kolína. Počet sečí by však zůstal stejný, podotkl místostarosta Michael Kašpar (Změna pro Kolín); tři až čtyři do roka jsou podle něj optimální. Delší interval by prý měl smysl v momentě, kdy přijde doopravdy sucho. „Když například tento týden prší, není pro to důvod,“ řekl. Problematiku řeší odbor životního prostředí s úklidovou firmou AVE Kolín, která sekání zajišťuje.

Také u sousedů v Kutné Hoře probírají možnost změn. „Zatím jsme se o tom bavili na poradě vedení, zvažujeme všechna pro a proti,“ uvedl místostarosta Vít Šnajdr (za Piráty). Podle jeho názoru je možnost nechat někde narůst květinovou louku z hlediska ekologie lepší než anglický trávník. Radnice chce probrat s technickými službami, kde by to bylo možné. „A také to potřebujeme vysvětlit lidem, aby si nemysleli, že jim ve městě necháváme zarostlý prostor,“ upozornil Šnajdr na souvislosti.

Ty připomíná i Jiří Cafourek z radnice v Rakovníku: třeba alergici mají k rozkvetlejším trávníkům výhrady. Vedení města nicméně o změně uvažuje: analýza má ukázat, jak časté sekání je potřeba v konkrétních lokalitách – a ve hře je také možnost vzniku lučních trávníků.

Někde se uvažuje, jinde je jasno

O tom, zda plány na sekání neupravit, se aktuálně jedná třeba i na radnici v Mělníku. Otevřená zůstává tato otázka také v Mladé Boleslavi. „Zatím rozhodnuto není, ale mělo by to být v řádu několika dní,“ řekla Deníku Šárka Charousková z magistrátu. Potvrdila, že úvahami o možnosti sekat méně často a ne tak nakrátko se zabývá speciální pracovní skupina k problematice sucha – přičemž případné změna se jeví jako jedna z menších akcí, ale realizovatelných snadno a hned.

To v Příbrami už po pondělním jednání zastupitelů mají jasno. „Na vznesený dotaz ředitel technických služeb odpověděl, že sekat se bude dle nastaveného harmonogramu,“ řekla Deníku Eva Švehlová z radnice. Jistá změna přesto přijde. „Reprezentativnější místa se budou sekat klasicky nakrátko, na méně frekventovaných místech se bude tráva nechat dorůstat delší,“ doplnila.

Nový přístup přichází i do menších měst. Příkladem může být Buštěhrad na Kladensku, kde nejen uvažují o méně častém sekání v některých lokalitách, ale plánují i zakládání květinových luk nebo letničkových záhonů. „Jedno takové místo už máme oseté – a další připravujeme,“ řekla ČTK starostka Daniela Javorčeková (Společně).

Omezit sekání ochranáři doporučují

- Častá seč trávníky podle expertů Českého svazu ochránců přírody poškozuje – a napomáhá vysychání půdy, které je v posledních letech kritické



- Ponechání vyšší travnaté vegetace je k uchování vody v půdě nezbytné, přičemž v boji se suchem jde o opatření rychlé, levné – a překvapivě účinné



- Omezení sekání nejen sníží potřebu zálivky, ale také vznikne vyšší trávník, který je bohatší na druhovou skladbu rostlin; snáz odolá výkyvům počasí a po dešti lépe udrží vodu



- Vyšší trávník pomáhající pomalým odparem zadržené vody s regulací teploty a vlhkosti je v parném létě pro okolí příjemnější než skoro holá vysušená zem rozpálená sluncem



- Hustý porost zadrží sluneční paprsky, udrží delší dobu ranní rosu a poskytuje životní prostor i potravu mnohým živočichům, především bezobratlým žijícím v půdě, kteří zeminu dále zkypřují



Zdroj: Český svaz ochránců přírody