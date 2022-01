Sedět v autobusech nově cestující smějí až kus od řidiče. Kvůli covidu

Připravte si na jízdenku drobné je pokyn, který by od pondělka neměl být příliš aktuální v příměstských autobusech dopravního systému PID. Nově by se mohlo uplatnit aktualizované znění: připravte si platební kartu, když už to musí být. V rámci opatření proti šíření vysoce nakažlivé varianty koronaviru omikron je totiž žádoucí co nejvíce omezit kontakt řidičů a řidiček s cestujícími.

Patří k tomu i výzva, aby se pasažéři pokud možno vyhýbali placení jízdného v hotovosti. Je žádoucí, aby lidé, kteří nevyužívají předplatní časové kupony, si jednotlivé jízdenky v ideálním případě kupovali předem prostřednictvím mobilní aplikace Lítačka – případně alespoň před platbou v hotovosti dávali přednost placení kartou. Tou je přímo u řidiče možné hradit jízdné ve všech vozidlech jezdících na linkách PID, ať už patří do flotily kteréhokoli dopravce. Dalším z aktuálních opatření je výzva k dodržování pravidla o výstupu zadními dveřmi. I to přispěje k omezení kontaktu s řidiči. Stejný důvod má i rozhodnutí, že dočasně zůstane pasažérům zapovězena první řada sedadel. Bude zapáskována, aby nebylo pochyb o tom, kdo se tam smí posadit: nikdo. To už ostatně cestující znají z dřívějška. Stejné opatření se zapáskovaným prostorem vpředu se uplatní v pražské městské hromadné dopravě, která nyní jezdí v režimu takzvaného poloprázdninového provozu s prodlouženými intervaly – se zachováním školních spojů. Městské autobusy i starší modely tramvají, které nemají řidičskou kabinu zcela oddělenou od prostoru pro cestující (což jsou pouze „nové" typy Škoda 14T Elektra, známější však jako „Porsche", a 15T ForCity Alfa) navíc až do odvolání nebudou v zastávkách vůbec otevírat přední dveře. Platí to bez výjimek – i v případě nevidomých cestujících, zvyklých využívat právě první dveře, jimž řidiči poskytnou asistenci při nástupu jinými dveřmi. Na městských linkách také platí, že sice zůstane zachován režim zastávek na znamení – nicméně tam, kde vozidlo zastaví, už bude řidič automaticky otevírat všechny dveře kromě předních; kvůli otevření konkrétních dveří tedy nebude nutné mačkat tlačítko. Pokud by nemocnost řidičů – ale i strojvedoucích – byla tak vysoká, že by dopravci nedokázali zajišťovat provoz, mohlo by následně dojít i na drastické omezování veřejné dopravy: dokonce třeba až na uplatnění víkendového režimu v pracovních dnech; pouze s posílením provozu v době špiček. Něco takového však nyní pořadu dne není.