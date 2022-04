„Opravdu nám to udělalo radost, protože v tu dobu přicházely tisíce uprchlíků z Ukrajiny a všichni měli úplně jiné starosti. Navíc se jim povedlo nasbírat přesně to, co naši klienti potřebují, včetně plen, které jsou velmi drahé a potřebné a často se v potravinových sbírkách neobjevují,“ řekla ředitelka Respondea Alena Líbalová a dodala, že velký dík patří učitelce Štěpánce Žákové, která se organizace sbírky na škole ujala.