Tam celé startovní pole zahrnující přes půl druhé stovky veteránů z 20. až 90. let minulého století dorazí v sobotu 21. srpna – přičemž nejlepší příležitost přijít zúčastněná auta obhlédnout se nabídne kolem poledního: zhruba od 11.50 před Škoda Muzeem. A bude to trochu jiná sorta vozů, než na které jsou návštěvníci veteránských akcí zvyklí od nás.

Mezi účastníky však nebudou chybět ani historická auta právě z Mladé Boleslavi. Jen tým Škoda Classic, který se této prestižní akce celoevropského významu účastní pravidelně, postaví na start pět historických vozů; další pak importér Škoda Auto Deutschland i soukromí majitelé.

Závod, který ve čtvrtek po poledni startuje ve Zwickau (po česku Cvikov a dříve i Zvíkov) provede účastníky po bezmála 690 kilometrech. Téměř polovinu představuje právě sobotní etapa se zajížďkou do Mladé Boleslavi: 321 km. Nejkratší bude první etapa měřící 110 km, zahrnující i návštěvu známého závodního okruhu Sachsenring. Pátek už nabídne přes 250 kilometrů i s náročnými krušnohorskými stoupáními, přičemž cílem budou Drážďany.

Sobota, přinášející štreku Drážďany–Mladá Boleslav–Drážďany, bude nejen nejdelší etapou, z podstatné části vedenou po českém území, ale i poctou historii výroby aut v Mladé Boleslavi: připomene 120 let účasti zdejšího továrního týmu v motoristických soutěžích. První veterány by do Mladé Boleslavi měly přijíždět kolem 11. dopolední – a po pauze se vydají zpět „nach Dresden“; Mladou Boleslav by auta měla opustit kolem 14. hodiny. Večer pak budou v Drážďanech vyhlášeny výsledky.

V muzeu je vidění historie, současnost i budoucnost

Závodu Sachsen Classic se Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi účastní tradičně, potvrzuje jeho vedoucí Andrea Frydlová. „Každý rok se snažíme startovní pole obohatit atraktivními modely z naší historie – a letos tomu není u zvolené pětice jinak,“ poznamenala. Ocenila současně, že letos poprvé závodníci zavítají i přímo do Mladé Boleslavi. „Sobotní etapa s názvem 120 let Škoda Motorsport je důstojným připomenutím významného jubilea, které v tomto roce slavíme,“ nezastírá potěšení. Muzeum současně pozve nejen na prohlídku stálé expozice, ale k vidění je nyní také výstava Ve znamení elektromobility. Shrnuje nejen historii a současnost mladoboleslavských elektrovozů, ale nahlíží i do jejich budoucnosti.

Škodovky v rallye Sachsen Classic 2021

- Škoda Felicia z roku 1962 v zajímavé tyrkysové barvě. Tento kabriolet se řadí k nejhezčím vozům tuzemské automobilové historie a je vzpomínkou na uvolněná šedesátá léta.

- Škoda 1100 MBX de Luxe z roku 1969 je ukázkou tehdejšího technického a designérského umu. U dvoudveřového provedení oblíbeného embéčka chybějí B-sloupky karoserie, díky čemuž je po stažení bočních okének interiér nezvykle vzdušný. Tento do značné míry raritní model je dnes vyhledávaným a vysoce ceněným veteránem.

- Duo modelů Škoda 110 R charakterizuje sportovně střižená karoserie kupé, která však nepostrádá notnou dávku elegance. Prodejně úspěšný vůz posloužil i jako technický základ pro slavné soutěžní vozy Škoda 180 RS, 200 RS, a zejména Škoda 130 RS (s přezdívkou „Porsche Východu“).

- ŠKODA 1100 OHC Roadster z roku 1957 s maximální rychlostí 200 km/h. Otevřený závodní speciál, který je jinak k vidění ve Škoda Muzeu, je jedním z pouhých dvou vyrobených exemplářů. Automobilka jej vyvíjela od jara 1956 s cílem navázat na účast v prestižním závodě 24 hodin Le Mans, jehož se zúčastnila (poprvé a naposledy) v roce 1950. Politická situace však tehdy tento okruhový speciál na legendární závod nepustila.

- Pětici vozů týmu Škoda Classic dále doplní ve startovní listině ještě dalších pět vozů značky Škoda v rukou jejich soukromých majitelů či novinářských posádek.



Zdroj: Škoda Auto