PID přitom nepřináší pouze předplatní kupony, u nichž není třeba řešit přestup, stejně jako jednotlivé jízdenky, taktéž přestupní, kdy se neplatí podle ujetých kilometrů, ale cena jízdného se určuje podle počtu překonaných pásem a doby strávené na cestě.

Slibuje třeba i lepší provázanost spojů usnadňující přestupy či jednotný dohled nad tím, zda dopravci skutečně poskytují slibovanou kvalitu – ať už jde o vybavení vozidel, jejich čistotu, dodržování jízdních řádů, ale dejme tomu i chování řidičů či jejich vzhled. A mimo to: leckde se v rámci integrace podařilo také navýšit počet spojů.

Integrovat do společného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje (u něhož se uvažuje o změně názvu PID tak, aby více odrážel i středočeskou účast) aktuálně zbývá 18 středočeských oblastí a čtyři systémy městské hromadné dopravy. Ještě počátkem roku to bylo o čtyři oblasti víc – letos však již byly zaintegrovány Nymbursko (k 10. březnu), Příbramsko II (k 29. červnu), Benešovsko II (k 13. červenci) a nejnověji Slánsko (k 24. srpnu), připomněl v pondělí středočeský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO).

Ještě do konce roku se mají přidat další regiony na Rakovnicku a Kutnohorsku. Pokračovat v začleňování se pak má v průběhu celého příštího roku, a to v masivním měřítku; málem jak na běžícím pásu. Vyplynulo to z pondělního jednání středočeských radních.

Ti se také seznámili se zprávou příspěvkové organizace kraje IDSK – Integrované dopravy Středočeského kraje – z níž mimo jiné plyne, jak se rok od roku zvyšuje rozsah objednávané linkové dopravy. V roce 2016 to bylo 45 milionů kilometrů, o rok později 46,7 milionu kilometrů, loni již 49,8 milionu kilometrů – a aktuálně pro letošek výčet uvádí 53,5 milionu kilometrů.

Plán integrace čekajících oblastí

- Rakovnicko I (Praha – Rakovník a zbývající část Kladenska): 4. čtvrtletí 2019

- Kutnohorsko I (Zásmucko + Uhlířskojanovicko): 4. čtvrtletí 2019

- Benešovsko III (Voticko + Neveklovsko): 1. čtvrtletí 2020

- Berounsko I (Praha – Beroun – Zdice): 1. čtvrtletí 2020

- Mělnicko V (Kokořínsko + Praha – Mělník – Česká Lípa): 1. čtvrtletí 2020

- Rakovnicko II (Rakovnicko; mimo Praha – Rakovník): 2. čtvrtletí 2020

- Berounsko II (Berounsko + Hořovicko): 2. čtvrtletí 2020

- Mladoboleslavsko I (Dobrovicko): 2. čtvrtletí 2020

- Kolínsko II (Kolínsko): 2. čtvrtletí 2020

- Nymbursko IV (Městeckokrálovsko): 2. čtvrtletí 2020

- Příbramsko III (Rožmitálsko + Březnicko): 2. čtvrtletí 2020

- Mladoboleslavsko II (Praha – Mladá Boleslav – Liberec + Benátky nad Jizerou a okolí): 2. čtvrtletí 2020

- Příbramsko IV (Dobříšsko + linka Sedlčany): 3. čtvrtletí 2020

- Kutnohorsko II (zbývající část Kutnohorska): 3. čtvrtletí 2020

- Benešovsko IV (Sázavsko): 3. čtvrtletí 2020

- Mladoboleslavsko III (zbývající část Mladoboleslavska): 3. čtvrtletí 2020

- Benešovsko V (Vlašimsko): 4. čtvrtletí 2020

- Příbramsko V (Krásnohorsko + Sedlecko-Prčicko): 4. čtvrtletí 2020

- MHD Příbram: 1. čtvrtletí 2020

- MHD Mladá Boleslav: 4. čtvrtletí 2020

- MHD Kutná Hora: 4. čtvrtletí 2020

- MHD Kolín: 4. čtvrtletí 2020

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje