/FOTOGALERIE/ Zažehnána by měla být hrozba vybíjení zvířat v rezervaci divokých koní, zubrů a praturů u Milovic. Na to, že stohlavé stádo současná rozloha pastvin neuživí, před necelým měsícem upozornil Dalibor Dostál; ředitel obecně prospěšné společnosti Česká krajina, jež rezervaci provozuje. S tím, že pokud nedojde k rozšíření pastvin, musí 31 zvířat pryč. Souhlas s poskytnutím pozemků v celkové výměře 205 ha formou bezplatné výpůjčky schválili v pondělí 2. září středočeští radní.

Původní Dostálovo vyjádření z 8. srpna vzbouřilo emoce. Upozornil totiž, že zvířata není kam převézt; připravit jinou lokalitu by se do zimy podařilo jen stěží – a tak hrozí, že bude nutné zvířata zabít. Ohradil se v té souvislosti proti postupu krajských úředníků, kteří podle něj brzdí uzavření smlouvy o výpůjčce. Proti takovému nařčení zase ostře vystoupila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). S upozorněním, že představitelé kraje i jeho úředníci postupovali co nejvstřícněji a nejrychleji. Komplikaci však představovaly soudní spory s bývalým nájemcem, společností Mladá RP. Ostatně ještě letos počátkem roku dostala Česká krajina pokyn od soudu, aby na již poskytnutých pozemcích odstranila své oplocení. To nakonec nebylo nutné, protože se spory podařilo mimosoudně urovnat.