Barely na silnici i v lese

Nejprve zůstala uzavřena „teplická“ silnice II/608, když se u Klíčan uprostřed noci objevily na tomto hlavním tahu dva opuštěné tisícilitrové barely, IBC kontejnery, z nichž na vozovku i do příkopu vytékaly čpící chemikálie. Hasičská laboratoř následně zjistila, že v jednom případě šlo o koncentrovanou, 98procentntní, kyselinu sírovou – a v druhém o směs vody s olejem. Následně se v blízkém lese našly ještě další dva prázdné barely. Postupně pak až do 10. září přicházela hlášení o podobných nálezech z dalších lokalit v okolí, jichž nakonec bylo celkem šest. Policejní pátrání, kdo má tohle všechno na svědomí, zůstávalo zprvu bezvýsledné.

Konstatováním, že pachatel je neznámý, však případ neskončil. Mluvčí územního odboru středočeské policie pro Prahu-východ Eva Hašlová informovala, že případ barelů pohozených na silnici se podařilo objasnit. Již před měsícem a půl padlo obvinění. „Začátkem března obvinili brandýští kriminalisté třicetiletého muže z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Ten v září loňského roku během nočních hodin projížděl nákladním vozidlem obcí Klíčany. Během jízdy se mu z korby vozu uvolnily dva plastové barely, ze kterých po dopadu na vozovku vytekla nebezpečná látka,“ konstatovala Hašlová, jak policisté na případ aktuálně pohlížejí. Pokud by se s jejich míněním ztotožnil i soud, v případě prokázání viny může být ve hře i pobyt ve vězení. Konkrétně trest odnětí svobody trvající od půl roku do pěti let.

Zjištění policejních detektivů se však vztahují pouze k barelům, jež zůstaly ležet na silnici. Netýkají se ostatních nálezů z okolí Klecan, Zdib, Panenských Břežan a města Odolena Voda – byť kriminalisté intenzivně zjišťovali možné spojitosti. „Zde se však nepodařilo prokázat skutečnosti, které by prokazovaly, že se daného jednání dopustila konkrétní osoba,“ konstatovala Hašlová.

Očista za tři miliony

Trvalou dekontaminaci zasažených lokalit zajišťovala odborná firma bezmála dva měsíce. Náklady přesáhly 2,9 milionu korun. Původně je uradilo město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, jehož odbor životního prostředí práce objednával z titulu obce s rozšířenou působností. Následně středočeští radní a pak i zastupitelé rozhodli, že tuto částku proplatí městu kraj – z Havarijního fondu pro ochranu jakosti vod Středočeského kraje.

Jestliže nyní v případu figuruje konkrétní podezřelá osoba, lze se přihlásit k trestnímu řízení s uplatněním nároku na náhradu škody. Je však možno předpokládat, že i v případě, kdy by trestní senát rozhodl o vině a následném uložení trestu, finanční souvislosti bude řešit až takzvaný civil – tedy se bude jednat v řízení občanskoprávním. Už vzhledem k rozsahu potřebného dokazování, jež by s touto věcí bylo spojeno, dalece přesahujícím potřeby řízení trestního.

Odstraňování chemikálií z Prahy-východ

Doba trvání dekontaminace: 2. září – 30. října 2018

Bylo třeba zneškodnit:

275,26 tuny znečistěných zemin

7 tun odpadních vod z oplachu asfaltových komunikací

3,72 tuny použitých absorpčních činidel, tkanin a znečištěných oděvů

3,3 tuny znečištěných kalů

8 tun kyselé odpadní vody

Celkové náklady spojení s dekontaminací: přes 2,9 milionu korun

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje; údaje firmy Dekonta