Přehled plánovaných změn zveřejnil Ropid na svém facebookovém profilu. Podle Ropidu cestujících o prázdninách ubude vždy zhruba pětina, letos bude ale kvůli chybějícím turistům pokles zhruba o 35 procent. „Hromadná doprava však s ohledem na epidemiologickou situaci nebude omezována v takovém rozsahu a prázdninový provoz bude na většině linek odpovídat tomu, který byl zaveden v létě 2019,“ uvedl Ropid.

Podle mluvčího Ropidu Filipa Drápala není možné úplně přesně říct, o kolik % podle výkonu bude letos omezen provoz v porovnání s loňskými prázdninami. „Není jednoduché to srovnávat. Loni první prázdninový týden byla výluka metra, letos je až druhý týden, podobné odlišnosti byly u výluky tramvaje na Barrandov,“ dodal Drápal.

V případě metra dojde k prodloužení intervalu stejně jako loni o 10 až 45 sekund, večerní prodloužení intervalu nastane o hodinu a půl dříve.

Úspora autobusů

Největší úsporu autobusů bude mít Dopravní podnik hl. m. Prahy v případě spojení na letiště. Zatímco loni se řešilo zdvojování spojů, letos rozhodně není potřeba. „Linky 100 a 119 budou samozřejmě nadále omezené s ohledem na poptávku z letiště, nicméně podoba jejich provozu se může vyvíjet během prázdnin podle případného růstu turistů,“ řekl Drápal. V provozu nebude ani Airport Express z hlavního nádraží.

Přehled změn v pražské MHD v červenci a srpnu

Metro

Oproti aktuálnímu provozu v červnu 2020 dojde v pracovní dny ve špičkách k prodloužení intervalů na jednotlivých linkách o 10 až 45 sekund. O víkendech a svátcích pojedou soupravy na všech linkách nadále v intervalu 7,5 minuty, tedy stejně jako loni v létě. Na všech linkách dojde o prázdninách k večernímu prodloužení intervalu ze 7,5 na 10 minut o cca hodinu a půl dříve, již po 21. hodině.

Druhý červencový týden (od soboty 4. 7. do neděle 12. 7.) budou pokračovat potřebné výměny dřevěných pražců v tunelech linky metra C. Linka C bude v provozu pouze v úsecích Letňany – Hlavní nádraží a Pražského povstání – Háje. V uzavřeném úseku Hlavní nádraží – Pražského povstání zajistí náhradní dopravu autobusová linka XC.

Tramvaje

Po dobu prázdnin nebudou v provozu linky 13, 21 a 23 (z důvodu absence turistů). Zrušení linky 13 v souvislosti s výlukou Starostrašnické ulice bude kompenzováno zachováním provozu linky 4, která o prázdninách běžně nejezdí. Linka 16 bude celotýdenně provozována pouze v trase Lehovec – Kotlářka.

U většiny linek dojde v ranní špičce ke standardnímu prodloužení intervalů z 8 na 10 minut a kolem poledne z 10 na 12 minut, v odpolední špičce budou nadále platné intervaly nasazené v červnu 2020 (v podobě shodné s ranní špičkou). U páteřních linek 9, 17 a 22 se interval v ranní špičce změní ze 4 na 5 minut, kolem poledne z 5 na 6 minut. Na všech linkách dojde o prázdninách k večernímu prodloužení intervalu z 15 na 20 minut o cca hodinu až hodinu a půl dříve, již po 21. hodině (u páteřních linek 9, 17 a 22 ze 7,5 na 10 minut).

U linek 2 a 15 bude od začátku prázdnin obnoven večerní provoz po čase 22:30 a od 13. července pak umožní provozní možnosti Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. na linku 15 opět nasadit soupravy.

Během prázdnin nadále nebude posilován noční provoz o víkendech a svátcích, všechny noční tramvajové linky budou jezdit celotýdenně v intervalu 30 minut.

Po dobu obou prázdninových měsíců budou pokračovat výluky mezi Smíchovským nádražím a Hlubočepy (Sídlištěm Barrandov) a ve Starostrašnické ulici.

Autobusy

Provoz městských autobusových linek bude omezen v rozsahu srovnatelném s loňskými prázdninami. Mírně větší počet linek bude mít sjednocené intervaly v ranní a odpolední špičce na 10 minut, či prodloužené intervaly v pracovní dny kolem poledne a o víkendech z 15 na 20 minut.

Na řadě linek dojde o prázdninách k večernímu prodloužení intervalu z 15 na 20 minut o cca hodinu až hodinu a půl dříve, již po 21. hodině (u několika linek z 30 na 40 minut).

O letních prázdninách nebudou již tradičně v provozu školní linky a spoje (např. na lince 177 v úseku Volha – Chodov) ani autobusové linky 122 a 182. Školní linky 255, 256, 259, 260, 262, 266, 267, 269 a 272 budou s ohledem na různý konec vyučování ve školách mimo provoz již od pondělí 29. června, linky 251, 252, 261, 265, 271 a 275 budou mimo provoz až od středy 1. července. Linka 143 nebude v provozu o víkendech a svátcích, na lince 168 nepojedou vložené spoje mezi Novými Butovicemi a Nemocnicí Na Homolce a linka 196 bude celotýdenně provozována pouze v trase Smíchovské nádraží – Kačerov.

Od začátku prázdnin se obnovuje večerní provoz po čase 22:30 na většině autobusových linek s výjimkou linek 100, 101, 130, 158, 160, 168, 230 a 247.

Během prázdnin nadále nebude posilován noční provoz o víkendech a svátcích, všechny páteřní noční autobusové linky budou jezdit celotýdenně v intervalu 30 minut.

Vlaky

Vlakové linky v rámci PID pojedou o letních prázdninách podle platných jízdních řádů. Pokračovat budou omezení provozu kvůli modernizaci trati mezi Vršovicemi a Hostivaří (s odklonem spěšných vlaků z Hostivaře přes Libeň na Masarykovo nádraží), mezi Radotínem a Dobřichovicemi a v první polovině července rovněž na trati Praha Masarykovo nádraží – Kladno.