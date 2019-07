Romantické svezení na pramicích v Konopišti se odkládá napřesrok

O návrat lodiček na Konopišťský rybník po desítkách let usiluje benešovská radnice zhruba čtyři roky. A její kroky vypadají úspěšně. „Všechny administrativní záležitosti ze strany památkářů už máme vyřešené. Myslím, že se povede lodičky do Konopiště umístit. Letos se to však už nebude,“ uvedl benešovský starosta Jaroslav Hlavnička.

Na Konopišťský rybník se vrátí lodičky. Snímek zachycuje děti konopišťského pána, arcivévody Františka Ferdinanda d´Este při vyjížďce na tehdy Zámeckém rybníku. | Foto: Archiv sběratele Lukáše Pavlíka

Podmínkou Národního památkového ústavu bylo, aby na hladině nádrže s plochou téměř 21 hektarů plula dřevěná plavidla ve vhodném barevném provedení – v tmavě hnědé nebo černé barvě. Zákonná pravidla má i samotné provozování plavby. „Půjčovnu loděk musí provozovat naše obchodní společnost, v tomto případě to bude Kulturní a informační centrum Benešov,“ připomněl starosta. V Benešově oslaví založení města. Kdy to bylo, nikdo neví Přečíst článek › Lodě, celkem pouze čtyři, budou kotvit u mola postaveného v místech na okraji louky za lesíkem u amfiteátru. Samotné molo bude rovněž dřevěné. Zázemí, jako jsou například toalety, najdou výletníci ve zděném objektu amfiteátru. Lodě by měly být vybavené záchrannými vestami, které budou muset lidé při plavbě používat. Zatím ale není jasný režim, za jakého bude možné pramice půjčit. Například v Říčanech na Mlýnském rybníku si lidé nejprve musí přinést ze vzdálenosti několika set metrů vesla. Kvůli rehabilitaci se bagry zakously do louky v nemocnici Přečíst článek ›

Autor: Zdeněk Kellner