Takzvaná Babišova kauza zůstává na středočeském písečku předmětem politických sporů. A nezdá se, že by plamen vášní uhasínal; spíš by se dalo hovořit o příslovečném přilévání oleje do ohně.

V centru pozornosti i z celostátního pohledu se role středočeských úřadů ocitla na počátku února, kdy předseda Pirátské strany Ivan Bartoš upozornil na organizační změny na krajském úřadu. Naznačil přitom jejich možnou souvislost s možným ovlivňováním úředníků při rozhodování o Babišově odvolání proti rozhodnutí z Černošic.

Proti tomu, že by nezávislost úředníků bylo možno jakkoli zviklat, se následně ostře ohradili hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) i ředitel krajského úřadu Jiří Holub. Ten navíc zdůraznil, že sloučení odborů správních agend a legislativně právního „v rámci celkové optimalizace a zefektivnění chodu krajského úřadu“ nijak nepoznamenalo složení úřednického týmu rozhodujícího o odvolání. Ani jeho kompetence.

Aktuální rozhodnutí kraje o vrácení případu do Černošic vyvolalo ve čtvrtek ohlas i nesouhlasné reakce, a to jak v médiích, tak na celostátní politické scéně. Na to v pátek reagoval předseda středočeského zastupitelského klubu ANO Martin Herman, který je v rámci hnutí také prvním místopředsedou krajské organizace organizace. „Snahu politiků ovlivňovat rozhodnutí úředníků Středočeského kraje“ označil v odpolední tiskové zprávě za „naprosto skandální“. „Úředníci musejí rozhodovat nestranně, politici nesmějí vyvíjet žádný tlak,“ zdůraznil Herman, přičemž se výslovně vymezil proti Pirátům a hnutí STAN. Jejich vyjádření označil za „vlamování se do nezávislého řízení“.

Jakkoli odmítá, že by na kraji bylo možné rozhodování úředníků podle toho, jak pískají regionální politici, středočeští zastupitelé za ANO naznačují, že něco takového se v přeneseném výkonu státní správy stát opravdu mohlo. Ovšem – v té souvislosti krajský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk ukazuje na radnici v Černošicích. Nepřišel sice s konkrétním obviněním, nicméně se zmínil, že v případě řešení Babišovy kauzy vidí jisté možné vazby s odchodem tajemnice černošického městského úřadu a jejím nahrazením nástupcem. V té souvislosti lze námitky a protesty ohrazující se proti nepodloženým nařčením a nátlaku politiků na rozhodování úředníků očekávat pro změnu z Černošic.

Herman však jde ještě dál. „Z otevřených zdrojů jsme se dozvěděli, že středočeský krajský zastupitel, politik ODS a podnikatel Michael Pánek, zaměstnává ve společnosti IBS-Rokal místostarostu Černošic Petra Wolfa. Jakou má tato skutečnost vliv na chod černošického úřadu či politická rozhodnutí, se můžeme jen domnívat,“ otevřel prostor pro spekulace. Ty však středočeský opozičník Pánek, který patří k hlasitým kritikům vedení kraje (a známé jsou zvláště jeho výhrady směřované vůči zakázkám krajské správy a údržby silnic), rázně odmítl. „Ani netuším, jak bych to měl udělat,“ konstatoval. Zdůraznil, že svých kontaktů s Wolfem nijak nezneužívá. „Spolupracuji s ním v rámci stavební firmy; nechci říkat developerské, protože to dnes zní skoro jako sprosté slovo,“ řekl Deníku. „Prostě: vymyslíme projekt – a ten se zrealizuje. Nic víc,“ konstatoval. Deníku řekl, že nechápe, co by měl mít s Babišovou kauzou společného. „To, že pan Andrej není můj favorit, asi všichni vědí – to ale ještě nic neznamená. Spíš mám pocit, že oni vědí, že do nich šiju, tak takhle chtějí zabít dvě mouchy jednou ranou,“ poznamenal.

Reakce na aktuální stanovisko středočeských zastupitelů za ANO lze očekávat i z dalších stran. Třeba v souvislosti s tím, že návrh přesunout řízení v Babišově záležitosti do Prahy, čímž by se prý řízení dostalo pod politický tlak, označuje za „skandální příklad toho, jak se někteří politici staví do role soudců“. To nejspíš nezůstane bez odezvy. Zvlášť když Bezděk uvádí: „Zejména Piráti a hnutí STAN by si měli nastudovat zákon a ctít oddělení moci politické od úředního rozhodování.“