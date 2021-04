Policie za první čtvrtrok ve středních Čechách evidovala 2917 dopravních nehod, což je o 60 méně, než v roce předešlém, informovala krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. V té souvislosti se sluší připomenout, že výraznější covidová omezení přišla loni až od března; první dva měsíce roku 2020 se ještě žilo vcelku standardně.

Následky jsou letos mírnější

„Na silnicích prozatím letos zbytečně zemřelo 14 osob, což je o tři méně než za stejné období loňského roku; dále se při nehodách 31 osob těžce zranilo a 401 vyvázlo s lehkým zraněním,“ připomněla Suchánková následky. Upřesnila, že letošní nehody nepřežili čtyři řidiči osobních aut, rovněž čtyři chodci, po dvou řidičích nákladních vozů a motorkářích a po jednom cyklistovi a spolujezdci. Alkohol podle slov mluvčí policisté letos naměřili u 136 řidičů – přičemž loni jich bylo o 15 více. „A pod vlivem drog usedlo za volant a následně havarovalo nebo způsobilo nehodu deset řidičů; loni pět,“ uvedla Suchánková.

V souvislosti s alkoholem a drogami poznamenala, že řidiče v tomto směru neodradilo ani množství policejních kontrol, které se od počátku března vyrojily u silnic i dálnic, aby v rámci opatření proti šíření koronaviru dohlížely na to, jak lidé respektují zákaz zbytečného cestování mezi okresy – a je tedy zřejmé, že se riziko odhalení zvýšilo. Právě během března středočeští policisté vyhmátli 54 šoférů, kteří měli upito; vliv jiných psychoaktivních látek odhalili u šesti.

Smutné prvenství trasy D8

„Nejvíce řidičů pod vlivem alkoholu zaznamenali při kontrolách policisté z dálničního oddělení Nová Ves na D8,“ připomněla Suchánková, že leckteří šoféři, kteří si přihnuli a pak se rozhodli řídit, rozhodně necítili potřebu jet někudy zadem. „Jenom za březen zastavili v rámci namátkových kontrol 16 řidičů, kteří před jízdou pili,“ upozornila Suchánková na výjimečnost dálnice procházející Mělnickem: právě na D8 byla dopadena třetina všech alkoholových hříšníků z celého kraje. „Na ostatních dálničních tělesech se jednalo spíše o jednotky případů,“ doplnila – s tím, že o něco častější byla ještě odhalení mirošovického oddělení na D1 s pěti záchyty. Mimo dálnice pak středočeští policisté v březnu načapali nejvíce řidičů, kteří nadýchali, na Berounsku: bylo jich šest. Po pěti pak na Nymbursku, Praze-východ a na Příbramsku.

Dálnice D8 přitom drží laťku i v rámci hodnocení za celý kvartál. „Od ledna do března odhalili policisté v rámci běžných silničních kontrol v kraji 132 řidičů či řidiček, kteří měli pozitivní dechovou zkoušku,“ uvedla Suchánková. Z nich jich z kontrol na dálnici D8 vzešlo 22. Za jízdu pod vlivem alkoholu hlídky během prvního čtvrtletí v rámci kraje na místě zabavily přes sedmdesát řidičáků; jen během března jich bylo 28. Nicméně – nejsou to jen jednotlivci, kteří míní, že k jízdě potřebují jen vozidlo a klíčky do zapalování; nic víc. Naznačuje to poznatek, že policisté za první tři měsíce chytili 85 šoférů bez řidičského oprávnění; z toho 32 v březnu.

Letošní březen nebyl lepší

Jestliže čtvrtletní statistika ukazuje meziroční úbytek nehod, ta březnová už tak příznivě nevyznívá. Středočeští policisté jich řešili 881 – přičemž loni to bylo 871. Zemřelo sedm lidí, stejně jako za předchozí dva měsíce dohromady (v roce 2020 bylo obětí šest). Dále policisté evidují 13 těžce zraněných (loni 11), a 114 lehce (před rokem 127). Alkohol policie naměřila u 37 bourajících řidičů (loni bylo pod jeho vlivem způsobeno 48 nehod), drogy se letos v březnu podílely na dvou nehodách (loni to bylo v jednom případě).

Středočeské nehody v prvním čtvrtletí 2021 2020 Počet nehod 2917 2977 Počet obětí 14 17 Zjištěný alkohol 136 151 Nehody s drogami 10 5

Zdroj: Policie ČR