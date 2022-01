Přesná příčina nehody je nyní v šetření. Řidiči za ni byla na místě uložena bloková pokuta.

„Nehodu jsme měli nahlášenou v půl čtvrté ráno, kdy nám bylo sděleno, že se jednalo o nákladní automobil na boku. Když hasiči přijeli na místo, zjistili, že kamion je asi osm metrů pod úrovní vozovky,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

OBRAZEM: V kovošrotu ve Zdicích hořel drtič odpadu. Škoda je 15 milionů korun

Za pomoci nastavovacích žebříků pomohli hasiči řidiči ven z kabiny. „Jak bylo auto na boku, tak se zřejmě i kvůli zranění z ní nedokázal sám dostat. Poté jsme jej předali zdravotníkům,“ dodala mluvčí s tím, že vyproštění kamionu musí zajistit soukromá firma, protože na to hasičská technika nestačila.

Na ošetření čekal sedm hodin

Řidič vyvázl s lehčím zraněním a byl záchranáři převezen do jedné z pražských nemocnic. Protože byla událost oznámena až ve středu nad ránem, na ošetření čekal téměř sedm hodin.

„Muž z nehody vyvázl se zlomenou rukou a odřenou hlavou. Jen co jsme jej převzali do péče, převezli jsme ho do nemocnice v Praze,“ uvedl Bořek Bulíček, provozní ředitel Zdravotnické záchranné služby Trans hospital.

Co zachytily palubní kamery z nehody na D5: lidé přelézali svodidla

Na místo se přijel podívat také majitel pozemku Jan Smetana. „Doufám, že je pán v pořádku. Nadělení to určitě je, ale vypadá to, že tu nic nevyteklo, což je dobře, protože máme v plánu místo tento rok rekultivovat,“ uvedl majitel pozemku.