Režim pracovní karantény začaly využívat tři středočeské nemocnice

O pacienty se v některých středočeských nemocnicích nyní starají zaměstnanci, kteří by za obvyklých okolností zůstávali doma v karanténě kvůli kontaktu s covid-pozitivní osobou. Na to, že v tomto týdnu začali chodit do zaměstnání v rámci takzvané pracovní karantény, ve středu 26. ledna v souvislosti s jednáním krajského krizového štábu upozornila na sociálních sítích hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V režimu pracovní karantény působí zdravotníci, jež nelze nahradit, ve třech středočeských nemocnicích. Hned 13 v Příbrami, kde nemocnici chybí šest desítek pracovníků (z toho kolem padesátky v souvislosti s covidem; ať už kvůli vlastní pozitivitě, nebo v důsledku karantény), osm pak v Nemocnici Kolín, jíž chybí 63 zaměstnanců. Třetím zdravotnickým zařízením je slánská nemocnice, kde se aktuálně jedná o jednu pracovní karanténu. Nejde o lidi, kteří by byli sami pozitivní, a působí na pozicích, kde je skutečně nelze nahradit, řekl ve středu Deníku ředitel Nemocnice Příbram Stanislav Holobrada, jenž sám má lékařské vzdělání. S vysvětlením, že se jedná o zaměstnance, na něž se karanténní opatření vztahují kvůli pozitivitě rodinného příslušníka. „Oni pozitivní nejsou,“ zdůraznil Holobrada. Na dotaz Deníku upřesnil, že se vesměs jedná o nelékařské pracovníky; doktor mezi nimi není žádný. Pokud jde o sestry, do fungování oddělení se zapojují zcela běžně; jako kdykoli jindy. Jen se na ně vztahují mimořádná opatření. Důsledné používání ochranných pomůcek je samozřejmost – ty však jsou standardní; nikoli nějak speciální. Včetně respirátoru. Rok rozkopané D10. Kromě oprav povrchů budou omezení i kvůli rekonstrukcím mostů Testovat antigenním testem se musejí každý den. A je třeba vyvarovat se zbytečného kontaktu s kolektivem dalších kolegů. „Nesmějí ani do jídelny; jídlo je jim donášeno,“ řekl Deníku ředitel. S dodatkem, že vše vedení nemocnice konzultovalo s hygienickou stanicí – a údaje o pracovní karanténě také hygienikům hlásí. Podobné je to i v dalších nemocnicích. Další vývoj? Buď zlepšení, nebo ne Pracovní karantény se podle Holobradových slov uplatňují v příbramské nemocnici od počátku tohoto týdne. Jak to bude dál, je obtížné odhadovat. Ve hře jsou dvě proměnné: šíří se nakažlivá mutace omikron, přičemž nově hlášených pozitivit přibývá rekordním tempem – a situace se poměrně rychle vyvíjí, jestliže doba karantény byla zkrácena na pět dnů. „Těžko předvídat: buď to bude stejné, nebo se to začne zlepšovat,“ předpokládá příbramský ředitel vývoj absencí pracovníků v příštím týdnu. Slova hejtmanky Peckové nicméně naznačují očekávání, že nemocnic využívajících pracovní karanténu by mohlo přibývat. Zdravotníků s covidovou pozitivitou je nyní v celém kraji 405, přičemž se poslední dobou projevoval trend nárůstu. ✅Jedná se o nezbytné zaměstnance, bez kterých by byl provoz ohrožen

✅Bezpříznakové osoby, které mohou na pracovišti pracovat za přísných hygienických opatření.

✅Vše řešeno s příslušnou hygienickou stanicí.

✅V 11 hod zasedá opět po týdnu krizový štáb @StredoceskyK. — Petra Pecková (@PPeckova) January 26, 2022 Také hejtmanka v souvislosti s pracovními karanténami uvedla, že se k nim po domluvě s příslušnou hygienickou stanicí přistupuje jen u nezbytných zaměstnanců, bez kterých by byl provoz nemocnic ohrožen. „Jedná se o bezpříznakové osoby, které mohou na pracovišti pracovat za přísných hygienických opatření,“ uvedla hejtmanka, která je současně předsedkyní krajského krizového štábu.

