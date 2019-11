Zatímco v menších městech kraje neregistrují obyvatelé větší problémy s jezdci na těchto dopravních prostředcích, například v Kladně se očekává, že se problém může objevit.

„Řešíme tu spíše problematiku cyklistů. Ale je pravda, že se elektrokoloběžky začínají objevovat, je s tím problém jako s kolem: je to tiché, nedělá to hluk, podle mého názoru to na chodník nepatří,“ poznamenal Stanislav Procházka, ředitel kladenských strážníků.

Podobně situaci vidí i ministerstvo dopravy. Podle platného stanoviska není příliš o čem přemýšlet v tom ohledu. Koloběžky na elektřinu na chodníky jednoduše nepatří. „Ze stanoviska Ministerstva dopravy vyplývá, že elektrokoloběžky nesmí být používány na chodnících. Elektrokoloběžku lze považovat jak za jízdní kolo, tak za motorové vozidlo,“ podotkla Veronika Čermáková z oddělení tisku a prevence středočeské Policie ČR.

Právě tím, že elektrokoloběžka může být považována jak za kolo, tak i motorové vozidlo, míchá kartami ještě více, i co se týká povinnosti nosit helmu. „Nedávno jsme se věcí zabývali. Je tam ještě jiná problematika – a sice kolem větších koloběžek se sedátky,“ řekl Stanislav Procházka z kladenské městské policie s poukázáním na to, že taková koloběžka už spíše připomíná motorku. „Ty nám dělají problém, jezdí po silnicích, ale z pohledu účastníka silničního provozu nemají helmu, brýle, osvětlení, blinkry,“ vysvětlil.

Problém se ale podle Procházky možná brzy na čas vyřeší. „Bude chladnější počasí, tak se dá předpokládat, že koloběžky ustanou. Potom ale budeme muset požádat o radu, jak postupovat v případě koloběžkařů i ve spolupráci s Policií České republiky,“ podotkl.

Faktem ale zůstává, že ve středních Čechách mají městští policisté i samotní chodci značně méně problémů s těmito vozítky, než je tomu třeba v Praze. Jak potvrdila Veronika Čermáková, policisté ze středních Čech neevidují žádné dopravní nehody, které by koloběžkář poháněný elektřinou zavinil. Stejně tak neřešili strážníci zásadnější problémy na ulicích.

Mezi lidmi je koloběžka oblíbeným dopravním prostředkem po městě, dokazuje průzkum Deníku. „Moje koloběžka je vybavena tempomatem, takže není problém jet rychlostí chůze. Přepravuji se s ní výhradně po městě,“ napsal na facebookový profil Deníku Honza V.

Uživatel sociální sítě Majkl D. pak uvedl, že pokud je člověk ohleduplný vůči ostatním, je koloběžka super věc. Ne všichni ale tento názor sdílí. „Na silnici se to plete autům, na chodníku chodcům. Nejsem přímo pro zrušení, ale ať to nepřekáží,“ napsala Marcy D.

Zkušenosti s elektrokoloběžkami z hlavního města Prahy

Fenomén elektrických, ale i obyčejných koloběžek ovládl Prahu. Má ale své důsledky, a sice v počtu zranění, které souvisejí s jejich užíváním. Na problém jako první upozornila nedávno Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy. Za červenec a srpen zaznamenala několik desítek případů.



Zdánlivě malý počet, jenže oproti stejnému období loňského roku jde o nárůst na dvojnásobek. „Situace, kde zasahuje záchranná služba, představují doslova jen 'špičku ledovce' a lze předpokládat, že ve skutečnosti je počet úrazů spojených s provozem koloběžek v Praze mnohonásobně vyšší,“ varuje mluvčí záchranky Jana Poštová.