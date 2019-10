O veliký rozruch se postaral svými výroky komunistický poslanec Stanislav Grospič. Ten se ve vysílání Českého rozhlasu Plus nechal slyšet, že 21. srpna 1968 se nejednalo o okupaci vojsk bývalé Varšavské smlouvy a že lidé umírali při autonehodách. Takováto prohlášení odsoudili regionální politici. Zároveň připomínají nutnost detailnější výuky dějin druhé poloviny 20. století na základních školách.

Stanislav Grospič | Foto: Deník/Taneček David

Poslanci schválili návrh, aby byl 21. srpen významným dnem k připomínce obětí invaze vojsky bývalé Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Proti návrhu byli jen komunističtí poslanci. „Každého promarněného života je třeba litovat a mít ho v úctě. Já bych ale poprvé řekl, že základní premisa z našeho pohledu je, že se nejednalo o okupaci. Byl to tragický moment, nebyl správný… ale taky nijak nebyla odzbrojena československá armáda nebo likvidována státní moc, jak tomu bylo v případě okupace nacistickým Německem,“ řekl ve vysílání poslanec Stanislav Grospič a dále ve vysílání řekl: „Oběti? To byly vesměs oběti dopravních nehod. Myslím, že si zaslouží vyjádřit úctu, ale nebyly to oběti žádných aktivních ozbrojených bojů, to je třeba říci.“