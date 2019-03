Minimálně dočasně se řízení ujme Marek Černoch, který do centrály přednedávnem nastoupil na post vedoucího krajské filmové kanceláře. Tedy s úkolem přilákat filmové štáby. Natáčení je vítané nejen jako zdroj výdělku pro region, ale také jako propagace zajímavých oblastí kraje v hotových filmech. Podobné kanceláře už dříve zřídila řada jiných krajů.

Informace měla opozice

Ještě před měsícem byl chystaný odchod Wernerové tajemstvím. Na jednání krajského zastupitelstva 18. února se Vít Rakušan (STAN) z opozičních lavic dotazoval, co je na těchto zvěstech pravdy – a radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO) se vyjádřil jednoznačně: ředitelka centrály ho o úmyslech odejít neinformovala.

O tři dny později, když byl v Praze zahajován veletrh cestovního ruchu Holiday World, Draxler Deníku svá slova potvrdil: stále neměl oficiální informaci, která by Rakušanovu zprávu potvrzovala. Ředitelku Wernerovou tam sice potkat možno nebylo – nicméně k její neúčasti Deník získal vysvětlení: zotavuje se doma po stomatologickém zákroku. Na poznámku Deníku, že pokud by se Rakušanovy informace potvrdily, opakovala by se situace jako přes kopírák (stánek krajské turistické centrály na Holiday World bez účasti ředitelky a následné oznámení jejího odchodu), reagovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) slovy, že to je omyl. Podle slov hejtmanky se odchod Dolanské „zrodil na úplně jiném veletrhu“.

Spolupráce má pokračovat

To, že se předpokládaný vývoj událostí naplnil, potvrdila v pondělí Deníku mluvčí Středočeské centrály cestovního ruchu Lucie Vurbsová: Wernerová skutečně odchází. Na vlastní žádost opouští pozici ředitelky k 15. březnu. „Rezignaci Markéty Wernerové na dosavadní funkci vzala dnes na vědomí rada Středočeského kraje,“ konstatovala Vurbsová.

Sama Wernerová, jež působila na ředitelském postu od loňského dubna, odchod vysvětluje novou výzvou. „Chci se posunout v mém hlavním profesním životě jiným směrem,“ uvedla končící ředitelka, jež dříve bývala poslankyní za ČSSD. Její odchod však není definitivní. „Vzhledem k objemu projektů centrály a po dohodě s vedením kraje bude pokračovat externí spolupráce,“ konstatovala Wernerová; vyjádřila přesvědčení, že externí forma působení bude přínosem pro obě strany. „Středočeskou centrálu cestovního ruchu předávám ve velmi dobré kondici a jsem si jistá, že jsem společně s celým týmem odvedla velký kus práce, který se velmi pozitivně odrazil na cestovním ruchu ve Středočeském kraji,“ pochválila své působení.

Na uvolněný post vyhlásí kraj výběrové řízení. Do jeho uzavření má krajskou turistickou centrálu řídit Černoch – rovněž někdejší poslanec.