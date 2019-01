Ředitelé nemocnic sestrám přidají, nechtějí o ně přijít

Střední Čechy /INFOGRAFIKA, FOTOGALERIE/ - Zdravotní sestru, aby v české kotlině pohledal. Toto náročné povolání přesto není dlouhodobě honorované tak, jak by si jeho představitelky zasloužily. Často tak odcházejí do zahraničí za lepším výdělkem nebo zcela mimo obor. Ministerstvo zdravotnictví sice přislíbilo těmto pracovníkům přidat, ale zatím je z jeho strany ticho po pěšině. I tak to ale velmi brzy vypadá na změnu.

Aby se nerozutekly i poslední sestry, které ve špitálech zůstaly, vedení Středočeského kraje doporučilo ředitelům nemocnic, aby i při nejistotě, která zatím ministerský dotační program provází, k vyplácení zvláštního příplatku mzdy přistoupili. METODIKA AŽ V ZÁŘÍ „Ministerstvo slib na zvýšení mezd pro zdravotní sestry u lůžek ve směnném provozu o 2000 korun přehodilo na kraje a určilo komplikované podmínky pro administraci. Přesto jsme se rozhodli, že všechny krajem řízené nemocnice peníze zdravotním sestrám a dalším určeným pracovníkům vyplatí od 1. července,“ potvrdil náměstek pro oblast zdravotnictví Martin Kupka. Podle něj není možné zklamat stovky zdravotnických zaměstnanců, kteří vyšší mzdu budou chtít vidět na červencové výplatní pásce. Kraj se prý snaží dělat maximum, aby se peníze k pracovníkům dostaly. „Zajištění ze strany ministerstva je ale nezvládnuté. Dotační program neodpovídá na celou řadu otázek a ministerstvo navíc vydalo rozporuplné informace,“ dodal náměstek. Dosud tak například není jasné, jakým způsobem peníze ministerstvo na účty krajů poukáže. Politici z Boleslavska: vláda starostů je nesmysl Přečíst článek › Asociace krajů ČR připravila návrh změny Metodiky Ministerstva zdravotnictví tak, aby bylo možné dotační program realizovat podle zákona o rozpočtových pravidlech co nejdříve. „Metodika je však zpracována tak, že neumožňuje vše zvládnout dříve než v září,“ upozornil mluvčí Středočeského kraje Pavel Lochař. Nelékařští zdravotničtí pracovníci by podle něj měli obdržet stabilizační příspěvek státu ve srpnové výplatě. „S ohledem na očekávání nelékařského personálu a napjaté personální situaci v nemocnicích lze očekávat, že lůžková zdravotnická zařízení přistoupí ke mzdovému navýšení od července na vrub vlastních nákladů,“ doplnil Lochař. OD PŘÍŠTÍ VÝPLATY Manažeři nemocnic ve středních Čechách na doporučení kraje reagují kladně, přestože sami ještě netuší, kdy se jim peníze na účet vrátí. V Oblastní nemocnici Kladno se přidání týká, jak potvrdil ekonomický náměstek Viktor Szabó, zhruba 400 sester. „Slíbený příspěvek vyplatíme. Dostanou ho v červencové výplatě bez ohledu na to, kdy nám bude přislíbená dotace proplacena,“ potvrdil Szabó. Už zase rostou! Přečíst článek › I příbramská nemocnice potvrdila, že sestry dostanou přidáno. Za červenec se 2000 hrubého objeví na výplatních páskách sestrám, které pracují na směny u lůžka. Mezi personálem se ale šušká, že by i zdravotničtí asistenti měli mít na zvýšení platu nárok, ale zatím do této kategorie nespadají, stejně jako laboranti a podobně. Těšit na větší výplatu se ale mohou. „Ale až od 1. září, kdy dojde ke změně kategorizace a i tito pracovníci by měli být do kategorie samostatně pracujících sester,“ řekl ekonom příbramské nemocnice Tomáš Hadžega. Takto odměněno by mělo být zhruba 290 zaměstnanců nemocnice. Zvýšení platů pro 318 zdravotních sester, které jsou oprávněny pracovat bez dozoru, podepsal i ředitel Oblastní nemocnice Kolín Petr Chudomel. „Podepsal jsem to včera. Sestry najdou příspěvek už v červencové výplatě,“ potvrdil Chudomel. Ke stejnému rozhodnutí došli i v benešovské nemocnici, kde je zaměstnáno 300 zdravotních sester. Příplatek se týká 172 z nich. NEDOSTATEK TRVÁ O zdravotní sestry je ale i tak v posledních letech celkově nouze. O tento obor je stále menší zájem. Pociťují to i v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi. „I když se od začátku roku podařilo nemocnici výrazně personálně stabilizovat, stále chybí několik jednotlivců. Nepředpokládáme, že by zvýšení platů pomohlo situaci vyřešit,“ podotkla mluvčí nemocnice Hana Kopalová. Klaudiánova nemocnice svým zaměstnancům nabízí benefity, mezi nimi i zvýhodněné pracovní podmínky pro matky malých dětí. I tak zde sestry chybí. Mláďata přišla na svět v zubří porodnici Přečíst článek › Nemocnice Nymburk, která je pod křídly města, personální stavy plní, nicméně i tady by uvítali více sester. „Obecně je sester nedostatek, plošné ekonomické pobídky nemají na zvyšování zájmu o práci v nemocnici výrazný vliv. Situaci by pomohlo zjednodušení vzdělávacího systému sester, aby jich školy produkovaly více. Ve zlepšení můžeme jen doufat,“ řekla za nymburskou nemocnici Pavlína Stránská.

Autor: Kateřina Nič Husárová