Střední Čechy - Soud dnes poslal Davida Ratha obviněného z korupce do vazby. Večer ho policisté převezli z Prahy do litoměřické vazební věznice. Jeho advokát Adam Černý podal proti obvinění i vazbě stížnost.

Eskorta přivezla Davida Ratha do Litoměřic. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Během dne Rath rezignoval na funkci středočeského hejtmana i krajského zastupitele a vystoupil z ČSSD. Poslanecký mandát si ponechal.



Přípustnost Rathova stíhání tak musí ještě potvrdit sněmovna, a to na schůzi, která začne 5. června. Mandátový a imunitní výbor dolní komory by se měl kauzou zabývat v úterý. ČSSD bude navrhovat, aby se Rath jednání mohl zúčastnit. Proti tomu ostře vystoupila předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová (ODS).



Pokud by se Rath chtěl účastnit jednání sněmovny nebo jejího mandátového a imunitního výboru, vznikaly by s tím podle ní potíže. Poslanci ČSSD již dříve uvedli, že budou hlasovat pro Rathovo vydání, hodlá to učinit například i premiér a předseda ODS Petr Nečas. Prezident Václav Klaus pochválil práci policie, kauza však podle něho poškozuje politiku i obraz České republiky v zahraničí.



Ratha policie podle ústecké státní zástupkyně Lenky Bradáčové zadržela v pondělí hned poté, co převzal sedmimilionový úplatek. Peníze měl ještě u sebe. Rath říká, že v krabici, kterou nesl v době zadržení, mělo být podle jeho informací víno. Soud na poslance uvalil vazbu z obavy, že by mohl ovlivňovat svědky, pokračovat v trestné činnosti a utéct. Vazbu dnes Bradáčová navrhla i pro další obviněné v tomto případu - čtyři muže a tři ženy. O tom by soud měl rozhodnout ve čtvrtek.



Skupina sedmi lidí se podle policie podílela na machinacích s veřejnými zakázkami ve Středočeském kraji. Jde o ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Pancovou a exposlance ODS Petra Kotta. Podle médií je stíhán i šéf stavební společnosti Konstruktiva Branko Pavel Drážďanský, ředitelka stavební firmy FISA Ivana Salačová a členka představenstva firmy ML Compet Lucie Novanská. Jsou stíháni pro podezření z podplácení, poškozování finančních zájmů EU a sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky.



V kauze jde o opravu buštěhradského zámku. Uvádí to podle informací ČTK policejní žádost sněmovně, aby připustila Rathovo stíhání pro podezření z přijímání úplatku. Částka sedm milionů korun, s níž policisté poslance v pondělí zadrželi, byla prý podíl pro něho. O jiné zakázce se policisté v žádosti nezmiňují. Oprava má stát bezmála 215 milionů korun, krajská rada Středočeského kraje vybrala nabídku, kterou podala Drážďanského firma.



Podle advokáta Černého se však obvinění Ratha týká opravy zámku jen okrajově. "Je to takové zmatené, protože oni tam napsali v podstatě úplně všechno možné, aby to nějak odůvodnili. Popravdě řečeno já také sám úplně nevím, čeho všeho se to týká," uvedl. Zatím prý neměl možnost nahlédnout do spisu. "V podstatě nevím, na základě čeho oni obvinění sdělili," dodal.



Případ bedlivě sleduje Evropská komise, bude chtít od českých úřadů další informace. Generální ředitelství EK pro regionální politiku už má také informace od českého ministerstva financí, že úřad pozastavil potvrzování výdajů pro Regionální operační program Střední Čechy a že je obnoví až po vyšetření případu.



Poslancova kauza vzbudila značný zájem veřejnosti, na internetu se objevilo nepřeberné množství vtipů. Narážka na záhadnou krabici se sedmi miliony korun místo láhve kvalitního vína se objevila například na reklamní tabuli pražské restaurace, facebookovém profilu známého vinařství a lidé si mohou vsadit, kolik peněz policie ještě u hejtmana najde.



V čele hejtmanství by Ratha měla podle šéfů středočeské sociální demokracie nahradit jeho dosavadní náměstkyně Zuzana Moravčíková. Má být místo Ratha i jedničkou na kandidátce pro podzimní krajské volby. Moravčíkovou před svou rezignací pověřil zastupováním i Rath. Pověřená hejtmanka novinářům řekla, že nechá prověřit čerpání a uzavírání smluv z regionálního operačního programu. Přednostně se chce zaměřit právě na plán rekonstrukce buštěhradského zámku.