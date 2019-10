Cestu už dobře znají z minulých let – a prostředí jakbysmet. Zástupci územního oboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ se vydali na vlastně už tradiční návštěvu dětí v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi. S drobnými dárky, ale i se svou technikou, kterou si malí zvědavci mohli pořádně prošmejdit, vyrazili policisté z Brandýsa nad Labem do jejího dětského centra. Tak se dnes říká domovům, které navazují na tradici někdejších kojeneckých ústavů.

Policisté opět vyrazili potěšit děti umístěné v mladoboleslavském dětském centru. | Foto: Policie ČR

„Jedná se převážně o opuštěné děti do čtyř let, jejichž rodiče jsou například závislí na drogách, alkoholu – nebo byly odloženy do babyboxu,“ přiblížila brandýská policistka Eva Hašlová nesnadný úděl malých kamarádů, které se muži a ženy v uniformách vypravili potěšit. Připomněla, že policisté z Brandýska za nimi jezdí do Mladé Boleslavi opakovaně – a nejsou na to sami: zapojují se i kolegové ze středočeské zásahové jednotky a odboru silničního dohledu. „Dětskému centru pomáhají finančně, ale díky veřejnosti i hmotnými věcmi,“ konstatovala Hašlová. Odkázala tím na to, že vedle výtěžku peněžní sbírky, zahajované již počátkem roku na policejním plese, policisté vozí dětskému centru i dárky, které jejich prostřednictvím posílají do Mladé Boleslavi občané. To bývá v předvánočním období.