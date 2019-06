Elektronická registrace žádostí prostřednictvím internetu byla spuštěna v 10.00 – a hned v prvních sekundách se jich začaly sypat doslova tisíce. „Během dvou minut jsme jich přijali 5610,“ řekla Deníku Frintová. Podle jejích slov by pro tyto žadatele měly vystačit připravené peníze – nicméně alokace ve výši 515,5 milionu korun by tím byla prakticky vyčerpána.

Nabitý už je i zásobník čekatelů

Žádosti se nicméně přijímají dál – do takzvaného zásobníku, jak na krajském úřadu říkají. Ne všichni žadatelé, kteří projeví zájem na začátku, totiž podle slov náměstka hejtmanky Gabriela Kovácse (ANO) dospějí až k vyplacení peněz.

Nynější půlmiliardový „balík“ určený k rozdělení by se navíc měl rozrůst o dalších 60 milionů zbývajících z takzvané první výzvy kotlíkových dotací. Předběžná dohoda s ministerstvem životního prostředí skutečně hovoří o zvýšení alokace na 575 milionů. „Navýšení budeme s ministerstvem konzultovat,“ prohlásil náměstek Kovács.

I o zmiňovaném „zásobníku“, kam by podle informací Frintové „mělo jít vše, co je nad šest tisíc“, by se dalo říci, že již od prvních hodin registrace žádostí „praská ve švech“. Čtvrt hodiny po pondělním poledni se již stav registrací vyšplhal na 11 tisíc žádostí! Po pouhých 135 minutách. Půl hodiny po poledni pak krajský úřad zveřejnil aktuální počet: celkem 11 261.

Některé uchazeče zaskočilo, že ačkoli byl elektronický příjem registrací žádostí spuštěn úderem desáté, dostali e-mailem automaticky generovanou zprávu potvrzující přijetí po osmé hodině. Krajský úřad vyvěsil na svém webu upozornění, že v příjmu žádostí nedošlo k chybě.

„Důvod posunu času v zobrazení odpovědi při přijetí žádosti je ten, že aplikační server je umístěn v jiné časové zóně než středočeský letní čas, ale v časové zóně UTC,“ vysvětluje s tím, že systém kotlíkových dotací běží na cloudové platformě Azure společnosti Microsoft. Její evropská datacentra jsou podle dostupných informací umístěna v nizozemském Amsterdamu a irském Dublinu.

Vedoucí oddělení skupinových projektů odboru řízení dotačních projektů krajského úřadu Ondřej Nauš Deník ujistil, že správné údaje žadatelé najdou na generovaných žádostech určených ke stažení, jež budou mít zájemci o dotaci připraveny po 18. hodině (elektronicky podanou žádost je totiž ještě třeba vytisknout, podepsat a doplněnou předepsanými přílohami ji do 20 pracovních dnů doručit na krajský úřad také v listinné podobě – tedy na papíře).

„Naši informatici pracují na tom, aby údaje byly v pořádku,“ konstatoval Nauš. Totéž slibuje i upozornění na krajském webu: „Na vygenerované žádosti bude uveden správný čas příjmů žádosti v zóně odpovídající České republice, tj. 10 hodin a výše.“

Ve hře jsou pěkné sumičky

V rámci kotlíkových dotací lze získat zajímavé příspěvky odstupňované podle zvoleného zdroje tepla (nejvíc se připlácí na tepelná čerpadla a kotle na pelety či štěpku s automatickým přikládáním, nejméně na plynové kondenzační kotle); menší roli pak hraje i místo bydliště. Maximálně lze získat od 95 tisíc do 127 500 Kč.

Nynější třetí výzva je označována za poslední potvrzenou příležitost získat dotaci předtím, než bude v roce 2022 provoz starých uhelných kotlů emisní třídy I a II zakázán – přičemž se to bude vztahovat i na kotle sloužící k vytápění rodinných domů.