Majitelka zařízení Tatiana Lisichkina pochází z Ruska a v Čechách žije dlouhodobě. Původně provozovala hotel pro lidi, ale protože sama před časem plánovala s rodinou odjet na dovolenou a potřebovala někam umístit svého psa a nedařilo se jí nalézt vhodné zařízení, kam by zvíře svěřila, byl nový podnikatelský záměr na světě.

„Rozhodli jsme se službu chovatelům psů poskytnout sami. Dobu jsme hledali vhodnou lokalitu a prostory, až jsme zakotvili na Kladensku. Hotel ve Studeněvsi provozujeme šest let a někteří klienti se nám vrací i několikrát ročně. Už jsou u nás jako doma,“ potvrzuje majitelka. Nejméně dvacítka psů je zde stálými hosty a do Studeněvsi jezdí jako na rekreaci.

Dva dny, tři dny, týden nebo dva, ale i pět měsíců, jak kdo potřebuje. Nadstandardní služba pochopitelně něco stojí a za nocleh zaplatíte i šest stovek, ale když nemáte po ruce příbuzné nebo spolehlivé hlídání a třeba musíte náhle do nemocnice, nic jiného vám nezbude. Jak už VIP název napovídá, klienti z Prahy, okolí Kladna ale i dalších koutů republiky jsou spíše ti movitější, ale právě takoví musí chtě nechtě odcestovat nezřídka do zahraničí, kam na jednání pes prostě nesmí.

Chlupáčům naháčům, jorkšírům, teriérům, stafordům, dobrmanům nebo boxerům je to ale upřímně jedno, zajímá je pouze plná miska, vyhřátý pelíšek, prostorný výběh, dovádění s psími kámoši a hry s chovateli. To, že jsou z „lepších rodin“ je pramálo zajímá a najde se mezi nimi i pořádný psí lotr. „Někdy z dlouhé chvíle, jindy ze vzteku rozkoušou, co jim přijde pod čumák. To se pak páníčkovi prodraží, ale nedá se nic dělat. Z tohoto důvodu, když je to časově možné, přijmeme každé zvíře nejprve na zkoušku a zvykání a když je spokojené, obyčejně u nás zůstane i na celý pobyt. Vždy se s pejsky nějak domluvíme. Většina z nich je dostatečně socializovaná. Ale zažili jsme i psa, kterého nám majitel přivedl na zkušební dobu, na recepci jsme se spřátelili, odvedli ho do jeho pokojíku a vše bylo v pořádku. Druhý den už mě ale staford nechtěl k sobě nepustil. Takže jsme kontaktovali majitele a k lítosti obou se psem rozloučili,“ říká recepční a chovatel v jedné osobě Jozef Dulaj.

V převaze zde přesto pobývají pejsci, hotel si užívají a těší se jeden na druhého. „V průběhu dne venčíme psy čtyřikrát i pětkrát a děláme dlouhé procházky. Mají se u nás jako v psím ráji, když povážíte, že zvíře žijící v bytě se běžně dostane ven maximálně dvakrát za den,“ připomíná Jozef.

Kromě hotelového pokojíku nechybí v Krkavčím mlýně ani luxusní psí koupelna, tělocvična, stejně jako oddělené venkovní výběhy.

Jediné, co provozovatele psího hotelu trápí, jsou nadcházející silvestrovské a novoroční oslavy. „Pejsci rachejtle a ohňostroje opravdu rádi nemají. Takže je v tyto dny raději neponecháváme na dvoře a zůstáváme s nimi v hotelu, než to přejde. Sice bydlíme na okraji obce, ale rány jsou slyšet široko daleko. Pevně věřím, že to i letos společně zvládneme ve zdraví vstoupíme do nového roku,“ uzavírá Jozef.