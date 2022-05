„Narážíme na práce provedené od padesátých let minulého století, nad nimiž stavbařům často zůstává rozum stát. Kde kopneme, tam nečekaně vedou kabely a trubky. Jejich rozsah postupně mapujeme. Jsou to stovky kabelů ve svazcích. Hledáme, co je čím napájeno, musíme zachovat napájení okolních objektů,“ vysvětluje David Čech, stavbyvedoucí z Metrostavu.