To vše je nyní minulostí, připomněla středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN), jež zdůrazňuje, že všechny válečné sekery jsou zakopány. Vykročení do nové éry součinnosti hlavního města a jeho okolí má přinést páteční odpoledne, kdy na cyklostezce při okraji Dolních Břežan, symbolicky na samé hranici metropole a středních Čech, podepíší Pecková a pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) nové memorandum o spolupráci. Ta se podle hejtmančiných slov má nadále rozvíjet v oblasti veřejné dopravy; dále mají posilovat především školství, zdravotní a sociální péče, ale i digitalizace včetně sdílení dat.

Chybět u podpisu nebudou ani druzí muži samospráv: 1. náměstek primátora Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu – TOP 09 a STAN) a Pavel Pavlík (ODS), který je nyní „řadovým radním“ Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví – nicméně se počítá, že to bude právě on, kdo na pozici statutárního náměstka hejtmanky záhy vystřídá stranického kolegu Martina Kupku, jenž ohlásil odchod z rady kraje i jeho zastupitelstva v souvislosti s tím, že byl jmenován ministrem dopravy.

Vzájemnou provázanost ukazuje doprava

V oblasti veřejné dopravy mají hlavní město a jeho středočeské okolí nejen společný dopravní systém PID, v jehož rámci překračuje společnou hranici řada linek jak autobusových, tak vlakových (a na několika místech se to chystá i v případě tramvají a trolejbusů). Prohloubit se má i součinnost v organizování veřejné dopravy a jejím plánování. Dokonce se připravuje spojení dvou samostatných organizací v jednu: pražský RoPID (což značí Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) se má spojit se středočeskou IDSK (neboli Integrovanou dopravou Středočeského kraje).

Patří sem však třeba rovněž společné plánování výstavby parkovišť P+R, kam Středočeši mohou dojet autem a následně přestoupit na veřejnou dopravu, jež je dále poveze k centru. Nebo organizování veřejné dopravy z hlavního města do lokalit atraktivních pro výlety či do rekreačních oblastí. Stejně jako společné plány na rozvoj cyklostezek. Shodný je například i zájem na co nejrychlejší dostavbě Pražského okruhu neboli dálnice D0.

Společné projekty v řadě oblastí

V oblasti školství se počítá nejen s důkladnější vzájemnou koordinací kapacit a oborové struktury, když do hlavního města jsou tradičně tradičně zvyklé dojíždět za středním vzděláním početné zástupy Středočechů (a to nejen z nejbližšího okolí metropole, kde navíc valem přibývá obyvatel včetně těch, pro něž je třeba zajistit vzdělávací příležitosti). Současné plány naznačují, že i v Praze by měly vejít do širšího povědomí aktivity pořádané pod hlavičkou VISK – Vzdělávacího institutu Středočeského kraje.

Úzce propojeny jsou už nyní také třeba oblasti zdravotnictví a sociální péče. Jednak hodně Středočechů nachází v případě zdravotních komplikací pomoc v pražských nemocnicích a úzkou spojitost má i činnost letecké záchranky, jinak i řada obyvatel metropole spoléhá na pomoc středočeských zdravotníků, pokud je postihne malér na cestách za odpočinkem. Ostatně není výjimkou, že jak v Praze, tak mimo Prahu se mohou v nemocnici setkat se stejným lékařem. Řada lidí také z hlavního města odchází na podzim života do středních Čech; třeba i do zdejších domovů seniorů.

Otvírají se však také další sféry pro vzájemnou součinnost. Kupříkladu kultura nebo cestovní ruch se nabízejí jednoznačně – a leccos už se ostatně podařilo. Hejtmanka Pecková však v té souvislosti například vysoce oceňuje i Golemio; datovou platformu Prahy pro práci s informacemi v elektronické podobě.