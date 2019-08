Praha je všech Čechů ráj, i její okolí; Baj-Kaj-Laj. Zhruba tak nějak by bylo možno poupravit refrén známé, byť už celé století staré, kabaretní písně, aby odpovídal čerstvě zveřejněnému žebříčku míst, kde se žije nejlépe. Ten pod názvem Index kvality života připravily pro celou republiku společnost Obce v datech a poradenská firma Deloitte. Zahrnuje všech 206 obcí s rozšířenou působností, z nichž 26 je středočeských.

Ilustrační foto | Foto: shutterstock.com

Pro střední Čechy vyznívá příznivě, a to zvláště v nejbližším okolí metropole. Republikové prvenství z loňského roku obhájily Říčany, na druhém místě figuruje Praha (na jejímž postavení se proti loňsku také nic nezměnilo) – a do první desítky se dostala ještě tři další středočeská města: na čtvrtém místě Černošice (loni 3.), na pátém Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (7.) a na 8. místě Beroun (6.). Jak z postavení v žebříčku, tak z vypočtených meziročních indexů plyne, že si proti loňsku si v této elitní společnosti mírně pohoršily Černošice a Beroun (a nepatrnou ztrátu vyjádřenou hodnotou indexu vykazuje rovněž Praha). Do sestavy „top ten“ ještě zasahují Jižní Morava (zastoupeny jsou Hustopeče, Brno, Židlochovice, Šlapanice) a Pardubický kraj (Litomyšl). Na chvostu pak zůstává sever Moravy i Čech; poslední pozici si z loňska zachovává Orlová.