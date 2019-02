Změny budou poměrně značné – mimo jiné vyjede šest nových linek, které nahradí osm dosavadních. Novinky však dosáhnou až na Mladoboleslavsko – a to i s respektem k rozložení pracovních směn v tamější automobilce Škoda Auto.

Od 10. března se na dalších 19 středočeských obcí a měst rozšiřuje integrace autobusové dopravy do systému PID neboli Pražské integrované dopravy. Její název však hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) nezmiňuje zrovna s nadšením. Raději hovoří o společném integrovaném dopravním systému Prahy a Středočeského kraje, když počtem spojů i velikostí zaintegrovaného území kraj už dnes hlavní město předčí – a to se v integraci ještě bude pokračovat. Jakápak tedy Pražská doprava! „Doufám, že název se nám brzy podaří změnit, protože už je přežitý a nepřesný,“ konstatovala hejtmanka.

Dopravu v oblasti 5., 6. a 7. tarifního pásma PID zajistí společnost Okresní automobilová doprava Kolín, oznámil ve čtvrtek krajský úřad. Ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Pavel Procházka oceňuje, že naprostá většina obcí se dočká většího počtu autobusů. „Proti dnešku se v jízdních řádech nových linek objeví také víkendové spoje, spoje, které pojedou dopoledne v pracovní dny nebo později v podvečer, aby se lidé dostali domů i mezi 18. a 20. hodinou,“ připomněl Procházka, že taková podoba veřejné dopravy bude pro mnohé cestující příjemnou novinkou. Nepochybuje o tom, že na nové autobusy si lidé rychle zvyknou. „Jakmile se cesta zlevňuje, autobusy začínají jezdit častěji a autobusy s vlaky na sebe lépe navazují, mají o to lidé zájem,“ naznačil, co by se mohlo stát důvodem i k tomu, že občané přesednou z aut na veřejnou dopravu.

Ohlášené zlevňování potvrzuje středočeský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO) – přičemž neměl na mysli jen určování ceny jednotlivých jízdenek podle doby jízdy a počtu projetých pásem či možnost využít předplatní kupony s měsíční, čtvrtletní i roční platností. „Ze všeho nejdůležitější je, že můžete používat jen jednu jízdenku, na kterou můžete přestupovat mezi autobusy a také mezi autobusy a vlaky. A to je vždy levnější, než když jste jeli kousek autobusem a pak jste si kupovali ve vlaku nebo v navazujícím autobuse další lístek,“ zdůraznil, co už je v řadě středočeských lokalit tradiční samozřejmostí, avšak jinde jde o novinku.

* Nové autobusové linky PID

673 Nymburk – Budiměřice – Chleby – (Nový Dvůr) – Oskořínek – Hrubý Jeseník – Mečíř – Křinec – Bošín – Sovenice

674 Nymburk – Budiměřice – Rašovice – Netřebice – Malý Vestec – Vestec – Křinec

(vybrané spoje pokračují jako linka H12 do Rožďalovic)

675 Kolín – Nová Ves I – Velim – Cerhenice – Cerhýnky – Dobřichov – (Radim) – Pečky

676 Nymburk – Kovansko – Bobnice – Jíkev – Studce – Loučeň

678 Poděbrady – Oseček – Sokoleč – Cerhenice – Cerhýnky – Dobřichov – Pečky

679 Poděbrady – Sokoleč – Oseček – Pňov-Předhradí – Velim – Vítězov – Kolín

Prodloužení stávající linky

432 Linka bude od 10. března prodloužena od Lysé nad Labem a Milovic přes Luštěnice až do Mladé Boleslavi



* Poděbrady, Kolín, Velim

678 Poděbrady – Oseček – Sokoleč – Cerhenice – Cerhýnky – Dobřichov – Pečky

679 Poděbrady – Sokoleč – Oseček – Pňov-Předhradí – Velim – Vítězov – Kolín

675 Kolín – Nová Ves I – Velim – Cerhenice – Cerhýnky – Dobřichov – (Radim) – Pečky

Tyto autobusové linky navazují v Poděbradech na rychlíky z/do Prahy a mají také přípoje na osobní vlaky z/do hlavního města ve Velimi či Cerhenicích.

Sokoleč díky nové lince 679 získává přímé spojení s Kolínem. Navíc Sokoleč, Oseček a Pňov-Předhradí budou mít díky pravidelnému intervalu nových autobusů lepší spojení z/do Poděbrad – ráno každých 30 až 60 minut, dopoledne a odpoledne každou hodinu.

Cerhenice, Cerhýnky a Dobřichov budou mít díky koordinaci jízdních řádů linek 675 a 678 pravidelné spojení do Prahy. V Pečkách budou autobusy ráno i odpoledne navazovat na vlaky do Prahy a z Prahy každou hodinu, dopoledne zpravidla každé dvě hodiny.



* Nymburk, Křinec, Oskořínek, Loučeň

676 Nymburk – Kovansko – Bobnice – Jíkev – Studce – Loučeň

678 Poděbrady – Oseček – Sokoleč – Cerhenice – Cerhýnky – Dobřichov – Pečky

679 Poděbrady – Sokoleč – Oseček – Pňov-Předhradí – Velim – Vítězov – Kolín

Nové autobusové linky 673, 674 a 676 budou většinou spojů navazovat v Nymburce na osobní vlaky i Rychlíky do/z Prahy i do/z Kolína.

Budiměřice a Křinec obslouží nově linky 673 a 674, které zajistí pravidelný interval do Nymburka po 30 minutách a dopoledne i odpoledne každou hodinu.

Nová linka 676 pojede z Nymburka do Kovanska, Bobnice a Jíkve mnohem častěji než dosavadní autobusová linka H17 a i zde přibudou víkendové autobusy. Vybrané spoje pojedou až na Loučeň, odkud už dnes jezdí do Nymburka linka 499.



* Prodloužení linky 432 do Mladé Boleslavi

Dnes jezdí linka 432 z Lysé nad Labem přes Milovice do Vlkavy a dál autobus pokračuje jako neintegrovaná linka 260432 do Mladé Boleslavi. Nově pojede linka 432 přímo z Lysé nad Labem přes Luštěnice až do Mladé Boleslavi a cestující budou mít možnost na celou cestu využít jedinou jízdenku.

Provoz v úseku Milovice – Vlkava – Mladá Boleslav bude výrazně navýšen novými spoji, díky nimž bude souhrnný interval do Mladé Boleslavi činit v ranní a odpolední špičce 60 minut a dopoledne 120 minut. Nově bude zaveden i víkendový provoz v intervalu čtyř hodin a spoje budou celotýdenně rovněž navazovat na směny ve společnosti Škoda Auto. Prodloužená linka 432 pojede po hlavní silnici I/38 přímou trasou bez zajíždění do Němčic a do zastávek Luštěnice, Zelená a Luštěnice, Sluneční. Tyto zastávky nově obslouží linka H20 Loučeň – Mladá Boleslav.



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje