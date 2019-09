Přechod od zábavné pyrotechniky k světelným paprskům, dalo by se říci, odstartoval od pražských radních. Ti se rozhodli reagovat na petici za regulaci ohňostrojů, kterou v prvním měsíci letošního roku podepsalo více než 15 tisíc lidí. Těm především vadí vliv hluku od hlučných dělbuchů na zvířata a děti. Vystřelená pyrotechnika pak podle jejich argumentů škodí i ptákům na obloze, ale také znečišťuje vzduch. Pražský magistrát se tak rozhodl, že rok 2020 přivítá město místo velkolepých oslav pomocí zábavné pyrotechniky videomappingem. „Toto rozhodnutí vedení města je krokem vstřícnosti nejen pro obyvatele metropole, ale také pro přírodu,“ zveřejnil pražský magistrát na svém twitterovém účtu.

Ačkoliv většina Deníkem oslovených středočeských měst se k podobnému kroku zatím nepřipojí, výjimky již jsou. Od ohňostroje by mohli ustoupit třeba v Kutné Hoře. Vedení radnice zde vyhlásilo anketu, kde se obyvatel ptá, zda chtějí zachovat tradiční ohňostroj, nebo nabízenou alternativu v podobě videomappingu s hudebním doprovodem – projekce by se pak mohla uskutečnit na chrámu svaté Barbory. Hlasování trvá do 7. října, zatím se Kutnohorští přiklánějí ke světelné show.

Náhradu za novoroční ohňostroj hledají také v Nymburce. „Zjišťovali jsme možnosti a jednali jsme s některými společnostmi připravující videomapping. Bohužel město v rozpočtu nedisponuje takovou částkou, která by byla pro tento způsob oslavy Nového roku adekvátní,“ řekla Iveta Friedelová, ředitelka Nymburského kulturního centra, které má oslavy na starosti.

Některá města již mají s videomappingem své zkušenosti. Třeba v Rakovníku se světelná projekce promítala o rakovnickém posvícení a akci Mikuláš na náměstí přímo na budovu radnice. I v Kutné Hoře v minulosti viděli videomapping. Zde se ale stal součástí jednoho z ročníků Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. A i v dalších městech kraje se k tomuto druhu zpestření akcí – městských i pořádaných různými organizacemi – nárazově přiklonili.

Vysoké náklady

Největším strašákem pořízení videomappingu je ale obecně pro pořadatele cena. Zatímco odpálení ohňostroje s hudebním doprovodem stojí řádově desítky tisíc korun – například Kladno počítá s náklady kolem sto tisíc korun, v Rakovníku za 95 tisíc korun – videoprojekce s hudbou je dvakrát dražší. Právě například Rakovník na něj v minulosti z rozpočtu uvolňoval částku kolem 200 tisíc.

„Videomapping se pomalu stává módní záležitostí, ale náklady na jeho vytvoření a následnou projekci, včetně techniky, projektorů, zvuku, jsou zatím extrémně vysoké. Pro letošní rok tedy zůstaneme u tradičního ohňostroje,“ uvedl Filip Zoubek z oddělení kultury kladenského magistrátu.

Podobný postoj mají také Kolínští. Podle starosty Michaela Kašpara se město moderním trendům nebrání, nicméně zatím se o změně neuvažuje. „Jednou za rok to není až tak velká zátěž. Videomapping je hezká věc, ale je to finančně náročnější. Musím upozornit, že město připravuje aktualizaci obecné vyhlášky týkající se používání zábavní pyrotechniky. Projednávat to budeme v listopadu či v prosinci na zasedání zastupitelstva,“ dodal starosta.

Jak vítají rok okresní města ve Středočeském kraji?

Kladno - Novoroční ohňostroj

Mladá Boleslav - Novoroční ohňostroj

Rakovník - Novoroční ohňostroj

Kolín- Novoroční ohňostroj

Kutná Hora - Obyvatelé v anketě rozhodnou, zda uvidí světelnou show na chrámu sv. Barbory, nebo tradiční ohňostroj

Nymburk - Zatím není známo, jak přivítá rok 2020. Nicméně ohňostrojem to nebude.

Beroun -Oficiální ohňostroj neodpaluje

Příbram - Oficiální ohňostroj neodpaluje

Mělník - Oficiální ohňostroj neodpaluje

Benešov - Oficiální ohňostroj neodpaluje