Sportovní zážitky, ale třeba i večer plný erotiky. Tak rozmanitý výběr mají lidé, kteří se rozhodují, kam se v Mladé Boleslavi vypraví ve volných chvílích.

Výstava psů se konala na Krásné Louce v Boleslavi. | Foto: Deník / Zuzana Zelenková

Na čtvrteční podvečer doporučuje Šárka Charousková z magistrátu návštěvu Sboru českých bratří, který od 17. hodiny hostí vyhlášení výsledků výtvarné a fotografické soutěže Boleslav jinak. Ta byla určena pro děti a mládež z Mladoboleslavska ve věku od šesti do osmnácti let, přičemž k rozdělení mezi nejúspěšnější účastníky je připraveno sto tisíc korun (za prvenství je to v mladších kategoriích deset tisíc, u starších patnáct). V doprovodném programu mimo jiné vystoupí zpěvačka a herečka Yvetta Blanarovičová.