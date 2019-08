Začnou platit i další úpravy, zpravidla naplánované s představou, že je cestující ocení – a tudíž si na ně rychle zvyknou. Jde například o prodloužení vybraných linek nebo drobné úpravy tras.

Pokud se ve srovnání s minulostí mění časy odjezdů či příjezdů, většinou posuny nejsou nijak dramatické. Třeba na Mělnicku nicméně může cestující překvapit zrušení ranních „rychlíkových“ posil mířících z Neratovic do Prahy, což souvisí se zavedením kloubových autobusů na této trase. Rovněž na Mělnicku doplní dopravní síť dva nové odpolední spoje, jezdící v pracovních dnech z Veltrus přes Nelahozeves do Kralup nad Vltavou.

Novinky se týkají i zastávek, byť spíš jen ojediněle. Některé nicméně změní název (přičemž náhrada Levého Hradce označením Přemyslovská vybízí nejenom ke zmapování lokality, ale i k alespoň zběžné orientaci v národní historii); více změn názvů se pak týká Prahy. Vzniknou i zastávky zcela nové – ta zřejmě nejvýznamnější v Roztokách u Prahy. Na území hlavního města také některé zastávky mění charakter ze stálých na zastávky fungující v režimu „na znamení“, na což si bude třeba dát pozor při vystupování.

Trvalé změny Pražské integrované dopravy platné od září

* Úpravy linek autobusů:

- 340: vybrané spoje ve směru z Prahy jsou prodlouženy do nynější nástupní zastávky Roztoky, Levý Hradec; dříve pouze výstupní zastávka Roztoky, Levý Hradec je přejmenována na Roztoky, Přemyslovská

- 348: ruší se rychlíkové spoje v pracovních dnech v trase Neratovice, U Vojtěcha – Praha-Ládví s odjezdy v 5.36, 6.36 a 7.51 (na linku jsou nasazeny výhradně kloubové autobusy)

- 354: spoje vedené v trase Praha-Černý Most – Nehvizdy jsou obousměrně prodlouženy o úsek Nehvizdy – Nehvizdy, u studánky

- 359: změny trasy v Roztokách, kde linka nejede přes Tyršovo náměstí, ale nově přes zastávku 17. listopadu: Roztoky, Bělina – Roztoky, nádraží – Roztoky, 17. listopadu – Roztoky, Masarykova – Roztoky, Solníky – Roztoky, u rybníčku – Roztoky, rozcestí Žalov – … – Praha-Suchdol

- 372: posílení provozu v pracovních dnech v úseku Odolena Voda – Úžice (z Prahy do Odoleny Vody spoje převedeny z linky 370); posílení provozu v pracovních dnech v úseku Dřínov, náves – Hostín u Vojkovic – Vojkovice – Zlosyň

- 376: školní spoj v pracovních dnech s odjezdem ze zastávky Jenštejn, Hradní v 7.32 je prodloužen o úsek Praha-Satalice – Praha-Letňany

- 392: zřizuje se obousměrně zastávka Voznice, Polesí v pravidelných zastávkách linky 317

- 393, 395: ve směru do Příbrami se zřizují zastávky Dubno, obecní úřad a Příbram, stadion Horymír v pravidelných zastávkách linek MHD; u linky 393 ve směru do Příbrami se zřizuje i zastávka Mníšek pod Brdy, závod (hlavní silnice) v zastávce linky 317

- 458: posílení provozu v pracovních dnech odpoledne v úseku Veltrusy – Kralupy nad Vltavou, železniční stanice (dva nové spoje v tomto směru)

- 469: mezi zastávkami Strančice, Předboř a Strančice, Otice je linka nově vedena přímou trasou přes zastávky Strančice, rozcestí Sklenka a Říčany, Jažlovice (důvodem je zprovoznění mostu přes D1)

- 471: ruší se zastávky Neratovice, železniční stanice, téměř všechny spoje jedou přes zastávku Neratovice, U Vojtěcha

- 496: ve směru do Ledčic je linka vedena přes zastávky Nová Ves, Nové Ouholice, U Havlínů, Nová Ves, Vepřek, u fary a Nová Ves, rozcestí

- 512: školní spoj v pracovních dnech s odjezdem ze zastávky Sádek v 7.06 je prodloužen o úsek Příbram, autobusové nádraží – Příbram, Jiráskovy sady

- 671: školní spoj v trase Jenštejn, Hradní – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, u soudu s odjezdem v 7.20 je rozdělen na dva spoje, z nichž jeden jede z Jenštejna a druhý z Přezletic:

+ spoj v trase Jenštejn, Hradní – Jenštejn – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, u soudu s odjezdem v 7.34;

+ spoj v trase Přezletice, Kocanda – … – Podolanka – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, u soudu s odjezdem v 7.32

* Novinky kolem zastávek:

- Chýně, Žitná: nová zastávka pro linku 347 (obousměrně, na znamení) dosavadní dočasný stav převeden do stavu trvalého

- Roztoky, 17. listopadu: nová zastávka pro linku 359 (obousměrně, stálá)

- Roztoky, Přemyslovská: nový název pro výstupní zastávku Roztoky, Levý Hradec

- Svojšice, Nová Ves III: nová zastávka pro vybrané školní spoje linky 421 (obousměrně, stálá)



Zdroj: Regionální organizátor Pražské integrované dopravy