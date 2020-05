Současná omezení kvůli šíření nového typu koronaviru se ještě nějaký čas budou uplatňovat, ale trvalé změny po nich zřejmě nezůstanou. Alespoň to očekává každý z nás: po odložení roušek začneme „odkládat“ i rozmanité návyky vynucené koronavirem.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Že se časem vrátíme k tradičním společenským zvyklostem, většina lidí nepochybuje – a netají se tím, že jejich přáním je, aby to bylo co nejdřív. Poněkud opatrnější je Jana Hoblíková Brouková, která vede v Rakovníku kurzy společenského chování. Míní, že zatím je obtížné odhadovat, nakolik bude mít současná situace vliv na společenské dění a etiketu poté, co se život vrátí do běžných kolejí.