Příbram - Skejťáci a bikeři by se mohli v Příbrami dočkat modernějšího sportoviště. Současnému nájemci skateparku, kterým je Toadstool Club, totiž skončí za několik týdnů smlouva a o její prodloužení zájem nemá. Vedení města se tak rozhoduje, jak s parkem naloží dál.

Jezdci ve skateparku opět předvedli dechberoucí triky. | Foto: Kateřina Chourová

„Za sebe se přikláním k tomu, aby byl skatepark zachován. Máme vizi, jak jej zrekonstruovat. Současné prvky jsou už staré, v některých případech i nebezpečné, takže takové by byly odstraněny a park by měl být modernější, například podobný jako je v Průhonicích," řekla Příbramskému deníku místostarostka Alena Ženíšková.

Junior klub

Podobný stav se týká i nedalekého Junior klubu. I ten by se měl dočkat rozsáhlé opravy.

„Nájemci Junior klubu končí smlouva koncem roku. Budovu jsme si prohlédli a nechali si vypracovat znalecké posudky. I tady dojde k zásadní rekonstrukci tak, aby bylo místo využitelné přes den například rodinami s dětmi. Zároveň chceme zachovat ráz klubu, který je směřovaný na mládež a koncerty," dodala místostarostka.

Po prázdninách by tak radní měli mít v rukou studii jak skateparku, tak i hudebního klubu.

Skatepark

„Nejlépe by skate park udržovaly Technické služby nebo Sportovní zařízení města Příbram, kterým areál patří. Skatepark je funkční, takže dál fungovat může. Pro nás to bohužel nemá efekt. Zásady pro čerpání dotací jsou nastavené tak, že to nemíníme dál dotovat," sdělil před několika týdny jeden ze současných nájemců Jaroslav Frýdl.

Skatepark provozuje s dalšími členy Toadstool Clubu oficiálně od roku 2006, kdy s městem podepsali smlouvu o pronájmu na 10 let. V přípravách na budování areálu a projektu překážek se ale podíleli už od roku 1998. V roce 2000 vyrostlo v areálu prvních šest základních překážek, aby se dal areál částečně využívat, přičemž v projektu bylo čtrnáct překážek.

„Tehdy se také vybíralo nesmyslné vstupné deset korun do doby, než jsme získali skatepark do naší správy. Dodnes je vstupné zdarma a překážek minimálně třikrát více," sdělil už dříve Frýdl.

Jednorázové dotace

V rámci zapojení do projektu prevence proti kriminalitě usilovali o to, aby areál byl nadále zdarma přístupný, převážně pro děti a mládež ze sociálně slabších vrstev, členský příspěvek je také dobrovolný.

„Tímto bohužel nesplňujeme zásady, které umožňují žádat dotace na činnost klubu. Dostáváme skoro každým rokem dotace alespoň na jednorázové akce, pohybující se v průměrných částkách od deseti až dvaceti tisíc korun," uzavřel nájemce.

Přesto činnost Toadstool Clubu bude stále aktivní a není vyloučeno, že pod jeho záštitou se nějakých akcí v tomto duchu Příbramáci dočkají.

Čtěte také: Nejlepší skateboardisté světa předvedli v Berouně své triky