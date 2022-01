Helikoptéra transportovala do nemocnice v Praze 45letého muže, jemuž podle prvotních zjištění způsobil vážná zranění 20letý muž, který ho opakovaně praštil pěstí do hlavy. „Ve věci kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to výtržnictví a ublížení na zdraví, za což podezřelému hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky,“ uvedla v sobotu mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.