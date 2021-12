Mezi příslušníky policie v rámci územního odboru i občanskými zaměstnanci v Brandýse nad Labem, k nimž se stejně jako dříve připojili rovněž členové středočeské zásahové jednotky, se ve prospěch opuštěných dětí podařilo vybrat 52 tisíc korun. Informovala o tom policistka Eva Hašlová s dodatkem, že částka byla předána – pro tentokrát bez přítomnosti dětí – do rukou primářky Heleny Tomanové. „Za účelem zajištění zážitků pro tyto děti,“ připomněla, k čemu peníze poslouží.

Za rok zase na shledanou, řekli policisté při odjezdu. Slibují, že pokračovat v tradici obdarování budou i v příštím roce. „Všichni, kteří se na finanční částce podíleli, jsou rádi, že se mohou šestým rokem podílet na nezapomenutelných zážitcích dětí, které nemají již nyní úplně jednoduchý start do života,“ poznamenala Hašlová. Dětské centrum (v minulosti označované jako kojenecký ústav) se totiž stará o děti od narození do tří let věku, o něž jejich vlastní rodiče pečovat nemohou nebo nechtějí.