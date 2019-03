Nominovat přání seniorů mohou domovy a kluby seniorů, pečovatelské domy, sanatoria, hospice, nebo stacionáře.

Podmínkou pro přihlašované návrhy je však to, že obyvatelům mají pomoci být více aktivní. K vybraným projektům se pak odehraje veřejná sbírka. Společnost Sodexo vybranou částku potom zdvojnásobí.

„Pro ty, kteří to s aktivním stylem života myslí vážně, je věk jenom číslo. Rok od roku nám přichází čím dál tím víc přání, ze kterých je každý rok těžší a těžší vybírat,“ říká Tereza Knířová ze společnosti Sodexo Benefity.

Ve Středočeském kraji se v loňském roce do projektu zapojily čtyři organizace:- Senioři z Mezigeneračního centra Jesenice dostali výlet do Říma.



- Centrin CZ Zruč nad Sázavou získal speciální rotoped pro seniory, kteří jsou upoutáni na invalidním vozíku.



- Domov se zvláštním režimem v Opolanech získal jednoduché hudební nástroje, jako jsou xylofony, tamburíny, bubínky, rumba koule a podobně, díky nim si klienti můžou kromě poslechu také sami něco zahrát.



- Červený Mlýn Všestudy, poskytovatel sociálních služeb - Klienti domova Červený Mlýn si zamilovali hraní společenských her, aby se mohli bavit nejen uvnitř, ale také na čerstvém vzduchu venku na zahradě, získali novou sadu her.