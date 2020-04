ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Testovací sady mají posloužit k opakovanému testování těch, u nich končí karanténa související právě s šířením nového typu koronaviru.

Původně lékaři počítali s tím, že prostředky k testování dostanou od ministerstva zdravotnictví, avšak zatím k dispozici nejsou, plyne ze středečních informací Heleny Frintové z kanceláře hejtmanky.

Nyní jde o to tento výpadek nahradit, vysvětluje hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Než tato dodávka rychlotestů od státu dorazí, považujeme za účelné a rádi poskytneme pomoc z našich zdrojů,“ konstatovala. „Každému lékaři dodáme dvacet kusů rychlotestů, aby mohli opětovný test provést. Lékaře zároveň průběžně vybavujeme potřebnými osobními ochrannými pomůckami,“ připomněla Jermanová systém přerozdělování.

Vyšetření na přítomnost protilátek praktickými lékaři, které bude mít negativní výsledek, se od 22. dubna stane nezbytnou podmínkou pro ukončení karantény, plyne z nového mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Pouhé posouzení příznaků k ukončení karantény stačit nebude, vysvětlila za ministerstvo Gabriela Štěpanyová.

„Nadále platí, že pro ukončení karantény je nutné, aby uplynulo 14 dní od prvního dne jejího nařízení. Současně osoba nesmí vykazovat příznaky onemocnění Covid-19, jako jsou teplota vyšší než 37 stupňů Celsia, kašel, dušnost, zažívací obtíže či rýma, pokud tyto příznaky nelze vysvětlit jiným onemocněním,“ upozornila. Nově však praktici budou lidem s nařízenou karanténou provádět krevní testy na přítomnost protilátek pomocí RAPID testu, a to nejdříve za 14 dnů od nařízení karantény. „Ukončení karantény je možné v případě negativního výsledku na přítomnost protilátek třídy IgM a/nebo IgG – nebo pozitivní protilátkové odpovědi a následné negativity vyšetření na přítomnost viru (PCR testem),“ upřesnila Štěpanyová.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) poznamenal, že nové opatření přispěje k tomu, aby se lidé z povinné karantény mohli co nejrychleji vrátit k normálnímu životu – a zároveň bylo jisté, že jsou negativní. Podle ministrových slov bude tento postup bezpečnější pro celou společnost. „Karanténa se neukončí někomu, kdo by mohl být bezpříznakovým nosičem. Testování pro občany umožňuje také jejich bezproblémové začlenění do společnosti bez potencionální stigmatizace,“ konstatoval Vojtěch.

V případě, že dotyčný není registrován žádného praktického lékaře, zařídí testování nezbytné pro ukončení karantény krajská hygienická stanice. Třeba i tak, že určí lékařské pracoviště, které karanténu ukončí.

„Praktičtí lékaři či krajské hygienické stanice také poučí osoby, kterým končí karanténa, o nutnosti i nadále sledovat svůj zdravotní stav a dodržovat základní hygienická pravidla,“ připomněla dále Štěpanyová.