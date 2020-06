Praktické lékaře mohou podpořit statisíce, zubaře i milion

Šest dotací pro ordinace praktických lékařů, další dvě pro zubaře. To jsou peníze, které šly do středních Čech v rámci státních dotací. Plyne to z úterních informací Martina Novotného z ministerstva zdravotnictví. Ten připomněl, že od začátku vyplácení podpor (pro praktiky od roku 2016, pro stomatology od roku 2018) již ministerstvo podpořilo 92 lékařských ordinací částkou dosahující v součtu téměř 57 milionů korun.

Praktičtí lékaři. Ilustrační foto. | Foto: zdravi.euro.cz