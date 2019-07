Oslava motorismu se pořádala v rámci akce Prague Harley Days popáté a sjeli se na ni fanoušci jízdy na dvou kolech z celé Evropy. Prague Harley Days začaly na výstavišti v pátek a skončí v neděli v brzkých ranních hodinách.

"Je to akce nejen pro místní motorkáře, ale pro motorkáře z celé Evropy. Po loňsku se ukázalo, že je baví jezdit po Čechách, takže máme zhruba 40 procent účastníků z jiných zemí," řekl pořadatel Jaroslav Vavřina.

Harleyáři při Spanilé jízdě dojeli z Holešovic na Václavské náměstí, jehož horní část na několik minut zcela zaplnili. Pak se vydali přes ulici Žitnou na Karlovo náměstí, kolem Tančícího domu po pravém břehu Vltavy k Národnímu divadlu a pak k Rudolfinu. Zpět do Holešovic zamířili přes Klárov zatáčkou v Chotkově ulici a přes Letnou. Dopravu omezili jen dočasně v místech, kudy projížděli. Podél ulic hlídkovali policisté i pořadatelé.

K vidění bude první elektrický Harley-Davidson

Být motorkářem Harley-Davidson znamená podle Vavřiny jezdit "na pohodu", toulat se a kochat. Stroje nejsou o rychlosti nebo jízdě v terénu. "To, že klasickej harleyář je vlasatej, vousatej, potetovanej a skoro gangster, z něj udělaly filmy. Díky jim samozřejmě za to, protože značce pomohly, ale ve skutečnosti na těch strojích jezdí kompletní průřez společnosti od kluků, kteří se živí rukama, až po lékaře a právníky," uvedl Vavřina. Dodal, že v současnosti na motorkách jezdí také zhruba 30 procent žen. "Takže je čím dál hezčí se na to dívat," myslí si.

Prague Harley Days jsou akcí nejen pro příznivce strojů Harley-Davidson. Na výstavišti mohou motorkáři zhlédnout freestyle motokros, kaskadéry nebo výstavu motocyklů. Pro děti je zde dětská zóna. Na výstavišti si veřejnost může prohlédnout také první elektrický motocykl Harley-Davidson, který přijde na český trh během září.

Dovozce již registruje několik předobjednávek stroje pod názvem LiveWire od českých zákazníků a letos chce prodat jednotky kusů. V příštím roce by to mohlo být již kolem 50 elektrických harleyů. Letos bude LiveWire prodávat pouze v Praze, v dalších letech firma počítá z rozšířením prodejních míst i na Brno a Ostravu. Cena stroje bude přesahovat 700 000 korun bez DPH.