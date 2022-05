Pro kontroverzní vyhlášku nehlasovala pražská koalice jednotně. Proti byli Piráti v čele s primátorem. Vyhláška je podle nich nepřehledná, vymáhání komplikované a neřeší problémy s hlukem a nepořádkem. „Praha je svobodné město a já nevidím jediný důvod, proč by si lidé nemohli udělat po práci piknik v parku na dece s lahví vína. V principu to má být povoleno a pouze na vybraných místech je možné uvažovat o zákazu,“ řekl primátor Zdeněk Hřib.

Místa vymezily městské části a daly je ke schválení magistrátním zastupitelům. Kupříkladuv Praze 1 se opatření týká nově stovky ulic, náměstí a parků, například Na Kampě, v Dlouhé, Václavském náměstí, na Slovanském a Střeleckém ostrově. V Praze 3 se nesmí pít například před stadionem Viktoria Žižkov.

Vyhláška jmenuje skoro všechny městské parky vyjma Stromovky a Letenských sadů, například v Praze 6 je vyjmenováno 14 míst s veřejnou zelení. Zákaz platí také před většinou obchodních center a před některými večerkami. Nejvíce restriktivní je pak Praha 8 s celkem 208 místy.

„Určili tolik míst, že je to nepřehledné a pití alkoholu je zakázáno prakticky všude. Zákazu se vyhne každý s víčkem nebo zátkou. Hluk na ulicích navíc většinou dělají lidé, kteří se už napili v hospodě a jenom se přesouvají na jiné místo,“ soudí Hřib.

Proti zákazu vystoupila i zastupitelka Prahy 2 Magdalena Valdmanová (Piráti). „Jen se rozšiřuje záběr na lidi, se kterými žádné problémy nejsou, nikoho neobtěžují a není důvod je perzekvovat za otevřenou láhev,“ říká Valdmanová.

Omezení naopak vítá starostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS). „Není to tak, že si to vymysleli politici, aby něco zakázali, ale je to kvůli požadavkům lidí, kteří bydlí u Náplavky. Je tam velký hluk po dvanácté a oni by se rádi vyspali a měli klid. Apeluji na všechny, ať jsme vůči sobě ohleduplní,“ žádá Udženija.

Ostrůvky a zastávky hromadné dopravy

Jelikož lidé v nočních hodinách popíjejí venku většinou alkohol zakoupenýv obchodech, byl jedním z možných návrhů řešení také zákaz prodeje alkoholu ve večerkách. To však Udženija označila za nereálné.

Vyhláška aktualizuje pravidla z roku 2013. Popíjet se nesmí také na dětských hřištích a pískovištích a v okruhu sto metrů od nich, stejně tak u škol a zdravotnických zařízeních. Zákaz platí také v okruhu sto metrů od vstupu do podchodů a stanic metra. Nařízení se vztahuje i na nástupní ostrůvky a přístřešky městské hromadné dopravy.

„Požíváním alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí i zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví anebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem,“ píše se ve vyhlášce.

Výjimek je poskrovnu. Radovat se lidé mohou například v restauračních zahrádkách, u stánků s občerstvením, na trzích či veřejných slavnostech.

Výběr míst, kde se nově nesmí pít alkohol

Václavské náměstí

Karlův most

Park před stadionem Viktoria Žižkov

Spálená ulice

Park Pražačka

Nad Královskou oborou

Prostranství Palmovka

Malešické náměstí

Krymská ulice

Plzeňská ulice