Do čela pražské univerzity byla Milena Králíčková zvolena v říjnu. Od akademického senátu získala 55 hlasů od jeho 69 přítomných členů. Ve volbě tehdy porazila jediného protikandidáta, kterým byl bývalý děkan Filozofické fakulty UK Michal Stehlík. Uspěla hned v prvním kole volby. Školu by měla vést do roku 2026.