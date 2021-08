Na Náměstí Míru v Praze se v pondělí 2. srpna uskutečnil komponovaný pietní večer k uctění památky obětí památku obětí Romského holocaustu - Porajmos.

Na pražském Náměstí Míru se v pondělí od 17. hodin konala připomínka obětí romského holocaustu. Na úvod četla starostka Jana Černochová, která vede Prahu 2, nebo herečka Anna Polívková. | Foto: Deník/Radek Cihla

Druhý srpnový den si připomínáme památku obětí holocaustu Romů. Během 2. světové války byli Romové z různých evropských zemí vězněni v takzvaném cikánském táboře v komplexu koncentračních táborů Auschwitz-Birkenau. Sem bylo postupně internováno přes 22 000 mužů, žen a dětí. O osudu této části Osvětimského lágru bylo rozhodnuto již v roce 1944. Práceschopné osoby byly přeřazeny - muži do Buchenwaldu, ženy do Ravensbrücku. Zbylých téměř 3000 vězňů „cikánského tábora“, mezi nimiž byli hlavně starci, nemocní, ženy a děti, bylo v noci z 2. na 3. srpna 1944 nahnáno do plynových komor a zavražděno.