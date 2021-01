Nápad vznikl v hlavě Ondřeje Boháče, ředitele IPR Praha, jenž hledal během podzimního „lockdownu”, kam by vyrazil s dětmi ven, aniž by potkal davy lidí. Boháč, kterého geograficky zajímavé body vždycky bavily, se rozhodl „dobýt” pražské póly.

„Svou roli hrálo i to, že výlet naše děti vždy braly jako dobrodružnou expedici, nebylo to jen normální 'jdeme se projít do lesa'. Na každém pólu jsme se vyfotili s velkou cedulí označující daný pól,” popisuje šéf IPR Praha na blogu Centra architektury a městského plánování (CAMP). A jelikož na snímky do rodinného alba kladně zareagovali Boháčovi známí na sociálních sítích, ještě před Vánocemi vyrostlo na nejvzdálenějších místech metropole označení pomocí betonových sloupků coby hmatatelný cíl pro turisty.

Ačkoliv má veřejnost termín pól spjatý především se severním a jižní pólem planety Země, různými vědeckými expedicemi, slavnými dobyvateli či – díky žižkovskému Divadlu Járy Cimrmana – také s Čechem Karlem Němcem, póly nemusí být nutně spojeny se smečkou psů tahnoucí saně a extrémními podmínkami. Tuto novou atrakci určuje katastrální hranice mezi Prahou a Středočeským krajem.

„Jestli vám v žilách koluje alespoň trochu dobyvatelské a objevitelské krve, nezbývá než vyrazit,” vybízí Boháč s trochou nadsázky obyvatele i návštěvníky metropole.

Severní pól Prahy (nejsevernější bod)

GPS: 50° 10' 38,747"" N;14° 31' 36,683"" E

Sloup označený písmenem S se nachází na jihovýchodním okraji obce Hovorčovice. Přesný bod je na konci Veleňské ulice před světlem železničního přejezdu blíže k Hovorčovicím. Severní pól umístil IPR Praha patnáct metrů na druhou stranu přejezdu mimo ochranné pásmo kolejí.

„Místo je veřejně přístupné a nabízí výhled na pražské pole s názvem Čelisko a na psí útulek,” píše se v popisku. Boháč dodává, že si tu vzpomněl na zmiňované cimrmanovské dílo Dobytí severního pólu, kde postava Varla Frištenského říká: „No já tomu možná nerozumím, ale za sebe bych řek, že tu nic tak extrovního nevidím. Když to srovnám s tím naším výletem na Kokořín…“

K nejsevernějšímu bodu lze snadno cestovat vlakem do zastávky Hovorčovice nebo autobusovou linkou 351 od stanice metra Letňany. Cyklisté mohou využít trasy 8100 a A27.

„V okolí stojí za návštěvu třeba obec Líbeznice s kvalitní současnou architekturou od architektonických studií Atelier M1, Projektil nebo Ehl & Koumar architekti, které zde nedávno dokončilo nový areál hasičské zbrojnice, či archeologické naleziště Zlatý kopec, kde bylo doloženo nejstarší osídlení na našem území,“ zve Boháč na zajímavý výlet.

Jižní pól Prahy (nejjižnější bod)

GPS: 49° 56' 30,840"" N;14° 23' 44,027"" E

Jižní pól se nachází zhruba 200 metrů od severovýchodního okraje obce Vrané nad Vltavou. A ze všech čtyř polů Prahy jde o nejfrekventovanější místo, protože tudy vede oblíbená cyklostezka (A2). Bod je ovšem podle Boháče také ze všech nejfotogeničtější: „Obklopuje ho totiž krásná scenérie skalnatých svahů přírodní rezervace Zvolská homole.“

K označenému betonovému sloupku s popiskem se nejlépe dá dostat na kole podél řeky nebo vlakem – nedaleko je železniční zastávka Jarov. IPR Praha radí využít rovněž nedaleký přívoz z Vraného do obce Strnady, kam jezdí řada autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID). „Dobytí jižního pólu Prahy můžete doplnit výstupem na vrch Homole s malebnými výhledy do údolí Vltavy.“

Východní pól Prahy (nejvýchodnější bod)

GPS: 50° 5' 13,268"" N;14° 42' 24,435"" E

Najít východní pól Prahy v Klánovickém lese v části Vidrholec pár set metrů od Úval bude podle jeho tvůrce „trochu bojovka“. Sloupek se sice nachází 50 metrů východně od zelené turistické značky, ale leží v hustém mlází, které prý komplikuje přesnost GPS navigace. „Nemusíte se ale bát. Ztratit se v Klánovickém lese jen tak jednoduše nejde, takže se můžete bez obav pustit do hledání,“ uklidňuje Boháč.

K nejvýchodnějšímu bodu hlavního města je nejbližší nádraží Úvalech, kam jezdí také autobusy PID. V tomto případě se však spíše nabízí pěší výlet nebo vyjížďka na kole.

Západní pól Prahy (nejzápadnější bod)

GPS: 50° 6' 10,787"" N;14° 13' 27,973"" E

Přesný západní pól je jako jediný veřejnosti nepřístupný, protože je za plotem přísně střeženého areálu Letiště Václava Havla Praha. Betonový sloupek s popiskem tedy byl umístěn zhruba 100 metrů od skutečné západní hranice hlavního města. Dovede vás tam polní blátivá cesta, na níž odbočíte ze silnice K Amazonu u starého hřbitova.

Nejbližší zastávky veřejné dopravy jsou u areálu firmy Amazon, zmiňovanou silnicí navíc vede cyklotrasa 8100, která téměř spojuje severní a západní pól Prahy. „Při dobrém počasí lze odtud dobře pozorovat startující letadla,“ láká Boháč turisty.

Tak šťastnou cestu!