“Důvodů, proč se zásoba nájemních bytů tenčí, může být několik: postupný návrat lidí do 'normálního' života, příchod vysokoškolských studentů nebo vysoké ceny bytů určených k vlastnickému bydlení, které jsou pro střední a nižší třídu neakceptovatelné,” říká Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema.

V meziročním srovnání, které provedla společnost Trigema ve spolupráci s portálem Flat Zone z veřejně dostupných záznamů na cca 20 realitních serverech, ve třetím kvartálu letošního roku v metropoli klesl počet nabízených nájemních bytů o 39 procent - na trhu jich bylo 8 275. Je ale třeba dodat, že takto významný pokles je způsoben srovnávací základnou, která byla skokově navýšena z důvodů pandemie, kdy se v nabídce ocitly i byty původně nabízené k pronájmu krátkodobému.

Vyhlídky jsou neradostné

Nejenom návrat k běžnému životu a více lidí žijících v Praze, ale i rostoucí ceny investičních bytů ovlivňují výši nájmů, která se v závěru letošního třetího kvartálu vrátila na úroveň před nástupem pandemie. Aktuální průměrná jednotková cena nájmu totiž činí 330 korun za metr čtvereční hrubého nájmu, což je dokonce o 2,5 procenta víc, než tomu bylo ve stejném období roku 2019.

Nárůst cen pražských nájmů v jeho absolutním vyjádření pak kopíruje jednotkový ukazatel. Během jediného čtvrtletí se naměřená hodnota měsíčního hrubého nájmu zvýšila z 20 149 korun na 23 276 korun. Podobně razantní skok byl zaznamenán naposled na jaře roku 2018.

Podle šéfa Trigemy je třeba s dalším růstem nájmů počítat i do budoucna. “S migrací lidí do hlavního města, které je v rámci republiky ekonomicky nejsilnější, poptávka nadále poroste. Postupnou obnovou turismu se zřejmě oživí i trh krátkodobých pronájmů. Mnoho potenciálních prodejců secondhandových bytů si z důvodů inflace nakonec nemovitost ponechá a bude chtít dosáhnout i provozních výnosů, nehledě na růst cen investičních bytů, které se do růstu nájmů také propíšou,” přibližuje trendy na pražském trhu s nájemními byty Soural.

Nájemní bydlení přitahuje developery, ale i investory

V Praze aktuálně vyrůstá či se připravuje několik nových developerských projektů, které doplní nabídku o stovky nových nájemních bytů. Ke konci třetího čtvrtletí bylo na území hlavního města již dokončeno a v provozu 71 takových projektů, v nichž se nacházejí zhruba tři tisícovky bytů. A i tyto projekty se ocitají v hledáčku investorů.

“Seznam priorit investorů na tuzemském trhu nemovitostí sice zůstává i po třetím čtvrtletí neměnný, přesto na něm dochází k určitému vývoji: do bilance se totiž stále viditelněji promítají rezidenční nemovitosti. Konkrétně starší bytové domy i novostavby určené k pronájmu,” říká Kamila Breen, vedoucí poradenství a průzkumu trhu v poradenské společnosti BNP Paribas Real Estate, a dodává, že za tento typ nemovitostí investoři od ledna letošního roku zaplatili přes sto milionů eur, v přepočtu 2,5 miliardy korun.

Zájem kupujících se ovšem nesoustředí pouze na Prahu, ale i na velká města, jako je Brno, Plzeň či Ostrava. Nákup nájemních bytových domů také není trendem pouze v České republice, lze ho sledovat po celé Evropě.

Největší podíl na trhu s nájemním bydlením již od minulého roku připadá na Prahu 5, kde se v závěru letošního třetího čtvrtletí nacházelo 16,2 procenta nabízených nájemních bytů (přes 1 300 jednotek). Dalšími nabídkově důležitými a zároveň vyrovnanými lokalitami jsou Praha 1 a Praha 2 a také Praha 4. Dohromady tyto městské obvody ´drží´ 56 procent celkové pražské nabídky.



Největší skok v poklesu nabídek byl ke konci třetího kvartálu zaznamenám v Praze 8.



Nejdražší byty k pronájmu jsou stále v centru Prahy, kde si lze nově pronajmout byt za 375 korun za metr čtvereční a je nutné počítat s tím, že celková cena měsíčního nájmu významně přesáhne 30 tisíc koru.



Nejlevnější je stále Praha 4, kde lze byt pronajmout v průměru za 15 666 Kč (289 Kč/m2). Pod nebo na třísetkorunové hranici se v průměru pohybují i nájemní byty v Praze 9 a Praze 10.



Zdroj: Trigema a Flat Zone