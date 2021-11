Nemocné si po transportu rozdělila čtveřice nemocnic v hlavním městě. Převoz pacientů má ulevit přetíženým nemocnicím nejen v Brně, ale i v menších okresních městech na jihu Moravy. „Pokud existuje možnost, jak může Praha pomoci jiným krajům, je naší povinností ji využít,“ prohlásil primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Ve Fakultní nemocnici v Motole zdravotníci vysadili z velkokapacitní sanitky pražské záchranky Fénix krátce po poledni pět pacientů ve středně těžkém stavu, z nichž část měla zamířit na JIP a část na standardní pokoj s kyslíkovou podporou. Dva intubované pacienty, vyžadující umělou plicní ventilaci i během cesty, postupně přepravil do Motola vrtulník. „V tuto chvíli máme hospitalizováno 110 lidí s covidem, s pacienty přijatými z brněnské fakultní nemocnice to bude 117,“ informoval ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík.

Online reportáž

Pět zbývajících lidí, převážených vozem Fénix, si převzala Bulovka. Šest dalších pacientů s kyslíkovou podporou zamířilo v menších sanitkách do Všeobecné fakultní nemocnice a jeden do Nemocnice Na Homolce. Naložení jednoho pacienta zabralo asi 10 minut, cesta z Brna zhruba 2 hodiny. „O dalších možných hospitalizacích covid pozitivních pacientů jednáme s národním koordinátorem intenzivní péče (…) a situace může být v odpoledních hodinách už zase úplně jiná,“ sdělila ve čtvrtek dopoledne ČTK mluvčí Nemocnice Na Homolce Martina Dostálová.

Vyčerpanou kapacitu lůžkové péče mají momentálně na jižní Moravě nemocnice v Hodoníně a Ivančicích. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) má zase v současnosti osm zdravotních sester nemocných. „Uvolnili jsme si ruce na 48 hodin, abychom si zachovali péči a ulevili menším špitálům, které začínají mít obrovské problémy,“ řekl ke čtvrtečnímu transportu Vladimír Šrámek, krajský koordinátor intenzivní péče.

Nemocnice v Motole a na Bulovce pozastavují plánované operace

„My pracujeme se zpožděním deset až čtrnáct dní. Buď se nárůst pacientů zastaví a my to pocítíme, nebo přijde více kvalifikovaného personálu a my rozšíříme kapacitu,“ dodal Šrámek. V celém Jihomoravském kraji je teď v nemocnicích kolem devíti stovek pacientů s covidem-19, což je nejvíce ze všech regionů.

Přistáli jsme v Praze. Letečtí záchranáři mají první let za sebou. Letíme pro dalšího. Na nic nečekáme. #ArmadaBojujeZachranuje pic.twitter.com/94s4wT4OS3 — Armáda ČR (@ArmadaCR) November 25, 2021

Situace je ale nyní náročná i v samotné Praze, potvrdil ředitel místní záchranné služby, která vyslala na Moravu velkokapacitní Fénix. „Aktuální počty transportů do nemocnic jsou vysoké. Oproti předchozím vlnám je ale patrné, že u očkovaných pacientů je průběh onemocnění podstatně méně závažný,“ uvedl ředitel ZZS hlavního města Petr Kolouch. Počet výjezdů pražské záchranky ke covidovým pacientům od začátku listopadu už překonal loňské listopadové statistiky. Mluvčí sboru Jana Poštová sdělila Pražskému deníku, že převoz pacientů z Brna proběhl zcela bez komplikací.

Fakultní nemocnice Na Bulovce i v Motole hospitalizovaly ke čtvrtku každá okolo stovky pacientů s covidem, z nichž dohromady kolem třicítky leželo na jednotkách intenzivní péče. Obě instituce, stejně jako Thomayerova nemocnice, už kvůli napjatým kapacitám v důsledku epidemie pozastavují plánované neakutní zákroky. K prvním převozům covidových pacientů z jiných krajů do Prahy došlo přesně před rokem, několik dalších pak následovalo během „zimní“ a „jarní“ vlny.