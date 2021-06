/FOTOGALERIE/ Dát sbohem postu starostky Mnichovic na Praze-východ se chystá hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecová (STAN). Oficiálně to v neděli oznámila na twitteru, kde se pochlubila svým víkendovým programem: čtyřmi svatbami v roli oddávající.

Petra Pecková na jedné ze svých posledních starostenských svateb. | Foto: facebook Petry Peckové

„Šibeniční vrch, Hotel Sen, Myšlinské zahrady – a ta nejdobrodružnější na vyhlídce v lese u Zvánovic. Na místo jsme jeli jeepem a zpátky jsme to vzaly s kolegyní pěšky. Lodičky zůstaly v tašce a my jsme se s paní matrikářkou Martinou prošly,“ uvedla Pecková. A když už jsme u těch sňatků, sama sebe při nástupu do funkce hejtmanky prezentovala jako „přátelsky rozvedenou“.