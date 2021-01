Personální zemětřesení. To lze někdy pozorovat po volbách, jejichž výsledky významně překreslily politickou mapu. Což se stalo i na středočeském hejtmanství. Na vedoucích postech se však zatím většinou hledá náhrada za lidi, kteří odešli sami. Po volbách, ale i před nimi.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Dvě klíčové příspěvkovky

Aktuálně běžící výběrové řízení, jehož vítěz vystřídá Zdeňka Dvořáka na postu ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, jenž má být odvolán na sklonku února, není jediným krokem vedoucím ke změně na významném manažerském postu v krajských službách. Připravuje se i vyhlášení výběrového řízení na šéfa další významné příspěvkové organizace, a to Integrované dopravy Středočeského kraje. Jejím řízením je poté, co po ročním ředitelování odešel do společnosti Arriva vlaky někdejší náměstek ředitele Českých drah Michal Štěpán, již od loňského 1. června dočasně pověřen Tomáš Duroň.