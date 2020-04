Svůj odpad netřiďte. NEtřiďte do barevných kontejnerů. Tuhle výzvu ministerstva životního prostředí určenou domácnostem, jejichž členové jsou kvůli koronaviru v karanténě, nebo je tam dokonce někdo nakažený a má prokázané onemocnění Covid-19, tlumočil ve čtvrtek Středočechům krajský úřad.

Veškerý odpad by takové domácnosti měly ukládat do plastového pytle na odpadky (raději silnějšího – a v případě domácností s nakaženým členem ještě tento obal zdvojit), který po ošetření povrchu dezinfekčním prostředkem patří do nádob na směsný odpad. Nikam jinam – a ani mimo ně: přímo dovnitř, aby bylo chráněno zdraví popelářů.