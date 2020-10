„Od začátku roku se na středočeskou policii obrátilo přes osm set zájemců, kteří chtěli pracovat u policie,“ konstatovala Suchánková. S dodatkem, že od ledna již v kraji vstoupilo do služebního poměru téměř 200 mužů a žen – a v případě dalších více než 270 ještě výběrové řízení pokračuje.

Platí však, že řada zájemců, kteří by rádi oblékli uniformu, ztroskotá na psychotestech. „Stále více uchazečů o tuto práci je velice dobře připraveno po fyzické stránce, větším problémem je pro některé zvládnutí psychologických testů,“ potvrdila Suchánková

Zdroj: Youtube

Místa má nyní středočeská policie pro 3,9 tisíce policistů. Dlouhodobě jich chybí zhruba desetina. Noví zájemci tedy jsou stále vítáni. „Realizujeme spoustu náborových aktivit, snažíme je mladé lidi zaujmout,“ připomněl ředitel Kučera. S tím, že počty zájemců ho těší. „Minulý měsíc jsem přijímal téměř shodný počet nových mužů a žen, kteří se rozhodli pro kariéru u policie. Je vidět, že naše práce je stále pro spoustu mladých lidí zajímavá a lákavá,“ konstatoval.

Nelze přitom přehlédnout, že se opakovaně zmínil o „mladých“. Nyní mají ve středočeském sboru nejpočetnější zastoupení věkové skupiny mezi 31 a 40 roky (38 procent) a interval od 41 do 50 let (29 procent). Dvaadvaceti procentům je mezi 22 a 30 roky. Zbývající desetina je starší 51 let – přičemž nad šedesátkou už je pouhé jedno procento.