"Aktuálně provoz zastaven z důvodu poruchy trakčního vedení. Vlaky od Neratovic (S3) a Lysé (S2, S22) ukončeny ve Vysočanech, od Kralup (S4) v Holešovicích a od Kolína (S1) v Libni. Zjišťuje se rozsah poškození," uvedl na svém twitterovém účtu.

"Od 19 hodin byl zaveden jednokolejný provoz, uvězněné vlaky vyjíždějí se zpožděními 60-70 minut. Vlaky již dále budou zajíždět až na Masarykovo nádraží, počítejte však se zpožděními," doplnil později. Přibližně ve 20.15 by měla být situace stabilizovaná a zpoždění minimální.

Problémy se dotkly vlaků na linkách R21, R43, S1, S2, S22, S3 a S34. "Z Masaryčky v tuto chvíli nevyjedou vlaky Os 9347 do Kolína (S1), Os 5837 do Kolína (S2), Os 9514 do Mladé Boleslavi (S3) a Os 6926 do Ústí n.L. (S4). Operativně budeme pozdržovat některé návazné autobusy v Klánovicích, Úvalech, Lysé n. L., Kralupech n. V. a dalších," informoval na Twitteru.

Ostatní vlaky budou výchozí z jiných stanic: linky S2, S22, S3 a S34 směr Lysá n. L. a Neratovice vyjíždí ze stanice Praha-Vysočany, linka S1 směr Kolín vyjíždí ze stanice Praha-Libeň a linka S4 směr Kralupy n. V. vyjíždí ze stanice Praha-Holešovice.

Zároveň doporučil náhradní dopravu: do stanice Praha-Vysočany metrem B do stanice Vysočanská, do stanice Praha-Libeň metrem B na Nádr. Vysočany a dále autobusem 136, 177, 182, 183, 195 do zast. Nádraží Libeň, do stanice Praha-Holešovice metrem B a C do stanice Nádraží Holešovice.